Carl Zeiss-Aktie: Wie geht es hier weiter?

Der Aktienkurs von Carl Zeiss stieg zuletzt über die gleitenden Durchschnitte (38; 100 und 200), was mit dem zuvor aufgetretenem Kaufsignal beim MACD zusammenhängen könnte. Es läuft aber bereits die Gegenreaktion, die das positive Signal wieder rückgängig machten könnte. Der Relative Stärke Index wurde so auch von einem Eintritt in den überkauften Bereich abgehalten.

Gegenbewegung im 4-Stundenchart wirkt auch auf die Indikatoren!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.