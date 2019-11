Carl Whitbeck (AXA IM): US High Yield – Marktumfeld bleibt günstig

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Wir leben in turbulenten Zeiten: Die internationalen Handelskonflikte haben sich im Laufe dieses Jahres verschärft und die Zinsstrukturkurve von US-Staatsanleihen ist invers. Das Marktumfeld könnte besser sein – und dennoch hat der US High Yield Markt in den ersten neun Monaten 2019 über 11 Prozent zugelegt1. Carl ‚Pepper‘ Whitbeck, Global Head of High Yield and US Active Fixed Income ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



