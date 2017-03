Carl Bildt spricht von 'Anti-Trump-Welle in Europa'

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Schwedens früherer Ministerpräsident Carl Bildt sieht im Wahlausgang in den Niederlanden einen Protest gegen US-Präsident Donald Trump.



"Gibt es eine Anti-Trump-Welle in Europa? Ja, das scheint der Fall zu sein", schrieb Bildt, der von 1991 bis 1994 regierte, am Mittwoch auf Twitter. "Gesehen in Österreich. Stärker in den Niederlanden." Laut ersten Prognosen bleibt die Partei VVD des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte die stärkste Kraft im Parlament, deutlich vor der PVV um Rechtspopulist Geert Wilders. In Österreich hatte Norbert Hofer von der FPÖ die Wahl zum Bundespräsidenten im Dezember knapp verloren./cwe/DP/fbr