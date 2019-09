Caritas zutiefst besorgt über Verschärfung der humanitären Lage in Venezuela

Freiburg (ots) - Caritas international ist massiv besorgt über dieVerschärfung der humanitären Situation in Venezuela. "Die ohnehinschwierige Lage hat sich zuletzt noch einmal verschlechtert",berichtet Oliver Müller, der Leiter des Hilfswerks des DeutschenCaritasverbandes, im Anschluss an eine Reise in das südamerikanischeLand. "Die Menschen erhalten immer weniger Nahrungsmittel, darüberhinaus kommt es andauernd zu Stromausfällen und sowohl dasGesundheits- als auch das Bildungssystem liegen am Boden", erklärtMüller. "Wenn sie auch nicht ursächlich für die Lage in dem Landsind, haben die Sanktionen die humanitäre Situation noch einmalzusätzlich verschärft", sagt Müller."Erhebungen der Caritas Venezuela in verschiedenen Regionen desLandes belegen, dass rund 28 Prozent der Schwangeren untergewichtigsind", so Müller. "Zudem zeigen die Daten, dass rund 57 Prozent derKinder unter fünf Jahren unter gesundheitlichen Problemen infolge vonMangelernährung leiden." Inzwischen seien auch Krankheiten wieMalaria wieder auf dem Vormarsch.Müller mahnt die internationale Gemeinschaft zu mehr Engagementfür die Notleidenden in Venezuela: "Es darf nicht sein, dasspolitische Grabenkämpfe auf dem Rücken dieser Menschen ausgetragenwerden."Unterdessen konnten die Hilfsprogramme von Caritas internationalin dem Land ausgeweitet werden. So wurde in Kooperation mit demAuswärtigen Amt etwa ein neues Projekt für mehr als 3000 Betroffeneder Krise gestartet, durch das sie sich selbstbestimmt mit Gütern destäglichen Bedarfs versorgen können.An die Redaktionen: Der Leiter von Caritas international, OliverMüller, ist gerade von einer Reise nach Venezuela zurückgekehrt undsteht für Interviews zur Verfügung. Anfragen an die Pressestelle viapresse@caritas-international.deoder telefonisch: 0761 200-514 oder -515Spenden werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,Spendenstichwort "Nothilfe Venezuela"IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.deoder an:Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinSpendenstichwort "Venezuela Krise"IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02Evangelische Bank eGBIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit mehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), HolgerVieth (Durchwahl -514). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell