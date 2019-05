Caritas warnt vor prekärer Lage von Flüchtlingen und Migranten in Griechenland

Freiburg (ots) - Humanitäre Situation in vielen Camps weiterdramatisch - Caritas-Mitarbeiter besuchte Lager auf Insel Lesbos mitVatikan-DelegationCaritas international warnt davor, die prekäre humanitäreSituation von Flüchtlingen und Migranten aus den Augen zu verlieren."Durch die Schließung der sogenannten Balkan-Route sind zehntausendeHilfsbedürftige in Griechenland gestrandet", sagt Gernot Krauß,zuständig für Projekte in Griechenland bei Caritas international. "Jemehr sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf andere Krisenverschiebt, desto dramatischer gestaltet sich die Situation für dieseMenschen", so Krauß.Er ist gerade von einer Reise zurückgekehrt, bei der er unteranderem die Flüchtlingslager Moria und Kara Tepe auf der griechischenInsel Lesbos mit einer hochrangigen Delegation des Vatikans besuchte."Die öffentlichen Mittel für die Hilfen in Griechenland, aber auchin anderen Ländern des Balkans, wurden zuletzt für dieHilfsorganisationen massiv gekürzt", sagt Krauß. "Wir dürfen abernicht die Augen davor verschließen, was dort an den Außengrenzen derEuropäischen Union vor sich geht."Gerade im Lager Moria auf Lesbos lebe die Mehrzahl derBewohnerinnen und Bewohner unter inhumanen Bedingungen. "Auch wenninzwischen einiges an der Infrastruktur im Lager verbessert wurde,gibt es nach wie vor so gut wie keine Privatsphäre", berichtet Krauß."Hinzu kommt, dass die Menschen in dem Lager oft stundenlang für eineMahlzeit anstehen müssen." Sie haben darüber hinaus keinen Einblickin ihr Asylverfahren. Diese Unsicherheit belastet die Menschenschwer." Viele Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers litten unterpsychischen Problemen, berichtet Krauß.Das Camp werde dominiert von hohen Zäunen mit Nato-Draht. "DieseUmgebung wirkt wie ein großes Gefängnis." Dass es auch anders gehe,zeige sich in dem nahe gelegenen Camp Kara Tepe, in dem deutlichbessere Bedingungen herrschten. Anders als in Moria arbeitet dieCaritas in diesem Lager.Die griechische Caritas arbeitet weiter mit Hochdruck daran, dieSituation dieser Menschen zu verbessern. Mit Hilfe von Caritasinternational, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, bietetsie Rechtsberatung sowie Sprach- und Integrationskurse an,unterstützt bei der Suche nach Arbeit und Wohnraum, leistetpsychologische und psychosoziale Hilfe und verteilt Hilfsgüter anverschiedenen Orten in Griechenland, beispielsweise in Athen, Lesbos,Chios und Thessaloniki.An die Redaktionen: Griechenland-Experte Gernot Krauß steht gernefür Interviews zur Verfügung. Kontakt über die Pressestelle via Email(holger.vieth@caritas.de) oder telefonisch unter: 0761 200-514Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstr. 40, 79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl-293), Holger Vieth (Durchwahl -296)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell