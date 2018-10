Caritas international fordert Umdenken bei der Katastrophenhilfe

Freiburg (ots) - Anlässlich des Tages der Katastrophenvorsorgefordert Caritas international eine Neuausrichtung der weltweitenKatastrophenhilfe: "Extreme Wetterereignisse wie Hurrikans oderErdbeben werden erst deshalb zu Katastrophen, weil es Menschen gibt,die diesen Phänomenen schutzlos ausgeliefert sind", betont OliverMüller, der Leiter des Hilfswerks des Deutschen Caritasverbandes. DieBetroffenen seien fast ausschließlich die Schwächsten undVerletzlichsten der betroffenen Gesellschaften - Kinder, Schwangere,alte Menschen und Menschen mit Behinderung."Nachhaltig ist Katastrophenhilfe nur, wenn sie die Ärmsten in dieLage versetzt, selbst Vorsorge zu treffen und sich wirksam vorNaturkatastrophen zu schützen", so Müller. Die Hilfe müsse bei denBetroffenen vor Ort ansetzen, deren Schutzmechanismen stärken undviel stärker als bisher auf Prävention ausgerichtet sein."Katastrophenhilfe und soziale Entwicklung müssen Hand in Handgehen". Nur so ließen sich die Folgen von Naturkatastrophen für dieBevölkerung wirksam verringern. Angesichts der - auch klimabedingten- Entwicklungen sei dies notwendiger denn je. So habe sich die Anzahlder Naturkatastrophen weltweit in den letzten zwanzig Jahrenverdoppelt.Ein Beispiel für lokal angepasste Strategien zum Schutz der armenBevölkerung ist die Katastrophenprävention von Caritas internationalin El Salvador. Das Land steht auf dem Weltrisikoindex auf Platz 11von 180. Jedes Jahr trifft es eine andere Naturkatastrophe. Alleinsieben Vulkane sind auf engstem Raum aktiv. Auf eigene Initiative undmit Unterstützung der örtlichen Caritas lernen die Bewohner besondersbetroffener Regionen, wie sie ihr Leben und ihr Eigentum mit eigenenMitteln besser schützen können. Hierzu haben sie einKatastrophenschutz-Komitee gegründet, mit dem sie viele kleinekonkrete Vorsorgemaßnahmen wie Wasserableitungen an Steilhängenumsetzen. Ein Großteil der betroffenen Bevölkerung ist in das aufzwei Jahre angelegte Modellprojekt eingebunden und arbeitet mitgroßem Engagement und aus eigenem Interesse daran, sich besser vorkünftigen Katastrophen zu schützen.Nach diesem Muster betreibt Caritas international gemeinsam mitihren lokalen Partnerorganisationen inzwischen mehr als siebzigProjekte zur Katastrophenprävention weltweit.Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Achim Reinke (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell