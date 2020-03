Caritas baut Arbeit auf griechischen Inseln aus und fordert schnelle europäische Lösung zur Aufnahme von Geflüchteten

Freiburg (ots) - Caritas-Präsident Peter Neher: "Europäische Werte werden an denGrenzen Europas mit Füssen getreten""Die Szenen, die sich insbesondere an der türkisch-griechischen Grenzeabspielen, sind dramatisch. Bei allen diplomatisch-politischen Überlegungentritt völlig in den Hintergrund, dass es sich hier um Menschen handelt", so derCaritas-Präsident. "Diese Menschen mussten alles zurücklassen und harren jetztin der Kälte aus, werden mit Tränengas abgewehrt und wissen einfach nichtweiter. Ihre Instrumentalisierung durch die türkische Führung verurteilen wiraufs Schärfste. Der zunehmenden Entmenschlichung von Flüchtlingen muss Einhaltgeboten werden."Es ist dringend notwendig, vor Ort auf den Routen zur Grenze und an der Grenzeselbst, wo sich zunehmend viele Menschen sammeln, Hilfe in Form vonLebensmitteln, Unterkunft und gesundheitlicher Versorgung zu leisten. Dasgebietet die Humanität. Dabei brauchen Griechenland und Bulgarien alleUnterstützung ihrer europäischen Partner.Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, wirdangesichts der neuen Situation seine Arbeit insbesondere auf den Inseln Lesbosund Chios weiter verstärken und ausbauen. Dorthin werden vermehrt Menschenkommen und damit den bestehenden Druck auf den Inseln weiter erhöhen. Vor allemdiese Neuankömmlinge müssen schnell versorgt werden. "Die offiziellen Campskönnen diese Aufgabe schon lange nicht mehr nachkommen", sagt derCaritas-Präsident. Sie sind bereits um das bis zu Zehnfache überbelegt. DerHilfebedarf ist bereits jetzt enorm und wird weiter steigen, da dort jeglicheInfrastruktur fehlt. Caritas international kümmert sich auf den Inseln Lesbosund Chios vor allem um die psychologische Betreuung der Menschen, gibtrechtliche Beratungen und organisiert medizinische Hilfe."Die EU-Länder müssen mit Hochdruck unter anderem mit der Türkei an einer Lösungarbeiten, die es den Menschen erlaubt, in der Nähe ihrer Heimatregion zubleiben. Außerdem müssen sich die EU-Länder, die dazu bereit sind, zur Aufnahmevon Geflüchteten verpflichten - denn es sieht bedauerlicherweise nicht danachaus, als würde es die so lange ersehnte gesamteuropäische Lösung für eineVerteilung der Geflüchteten in der EU geben", so Neher weiter. Insbesondere diebesonders schutzbedürftigen Menschen, allen voran die Kinder, müssen aufgenommenwerden. "In Deutschland gibt es viele Kommunen und Organisationen, die sich zurAufnahme geflüchteter Menschen bereit erklärt haben."An die Redaktionen: Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an diePressestelle: presse@caritas-international.de oder telefonisch unter 0761 200515.Caritas international, FreiburgStichwort: "Winterhilfe Griechenland"IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRLoder online unter: www.caritas-international.deDiakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02Evangelische Bank eGBIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Diesergehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), ReinerFritz (fM) (Durchwahl -510). www.caritas-international.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/67602/4535746OTS: Caritas internationalOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell