Freiburg (ots) -Immer mehr Menschen in Not sind für Helfer nicht zu erreichen.Darauf macht Caritas international, das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes, anlässlich des Tages der Humanitären Hilfeaufmerksam. "Die Zahl der Hilfsbedürftigen erreicht in diesem Jahrein Rekordhoch. Vielen dieser Menschen wird die Hilfe jedochvorenthalten. Sei es, weil Krankenhäuser und Helfer beschossen werdenwie in Syrien oder dem Jemen. Sei es, weil von Regierungenlebenswichtige Versorgungswege geschlossen oder Arbeitserlaubnissefür Helfer nicht erteilt werden", erklärt Christoph Klitsch-Ott,Referatsleiter Naher Osten bei Caritas international.Weltweit sind derzeit 135 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.In 44 Ländern wird der Zugang zu diesen Menschen ganz oder teilweiseverhindert. Am schwierigsten ist die Hilfe laut einer aktuellenStudie der Nichtregierungsorganisation "acaps" in Eritrea, Syrien,Venezuela und dem Jemen. Die Zentralafrikanische Republik wird alseiner der unsichersten Orte der Welt eingestuft; dort war erst imJuli ein Caritas-Direktor ermordet worden. "Eine wachsende Zahl vonRegierungen und Kriegsparteien weltweit betrachtet Humanitäre Hilfenur noch unter rein militärtaktischen Erwägungen und verweigertMenschen die lebensnotwendige Unterstützung", kritisiert Klitsch-Ott:"Die Hilfe ist in Gefahr."Caritas international kann auch in Teilen Syriens weiterhin nurunter großen Gefahren tätig sein. Allein in der ersten Jahreshälfte2018 sind 120 Krankenhäuser und Gesundheitsstationen beschossenworden. 1,5 Millionen Menschen leben in Regionen Syriens, die nichtoder nur unter großen Gefahren versorgt werden können.Mit dem Tag der Humanitären Hilfe wird seit 2009 am 19. August aufdie Gefährdung der Helfer und der Hilfe aufmerksam gemacht.