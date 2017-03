Caritas: Hungerkrisen durch Wassermanagement entschärfen

Freiburg (ots) - Handpumpen, Filter und Zisternen sichern aktuelldas Überleben in Ostafrika - Weltwassertag am 22. MärzWasser ist einer der entscheidenden Schlüsselfaktoren, um denMenschen in der aktuellen Hungerkrise in Ostafrika das Überleben zusichern. Darauf weist Caritas international anlässlich desWeltwassertages hin, der am 22. März begangen wird. "Die Folgen vonHungerkrisen wie wir sie derzeit in Ostafrika erleben, lassen sichdurch ein effizientes Wassermanagement deutlich entschärfen. Dazumuss aber bereits vor der akuten Krise vorausschauend gehandeltwerden", so Oliver Müller, Leiter von Caritas international. Aktuellunterstützt das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes ihreostafrikanischen Partner in der Dürreprävention und derErnährungssicherung mit 7,2 Millionen Euro.In Ostafrika sind, unter anderem aufgrund des seit langemausbleibenden Regens, derzeit 20 Millionen Menschen akut von Hungerbedroht. In den zurückliegenden Jahren hat Caritas internationalgemeinsam mit ihren lokalen Partnern bereits deutliche Fortschrittebeim Kampf gegen die Auswirkungen der regelmäßig auftretenden Dürrenerzielt. So konnte unter anderem in Äthiopien, Kenia und dem Südsudandank lokal angepasster Hilfsprojekte das Wasser zum Beispiel durchunterirdische Staudämme, Rückhaltebecken, Zisternen, Filter undHandpumpen länger und besser nutzbar gemacht werden. Überall zeigtsich: Die Folgen der Dürren fallen dort weit weniger katastrophalaus, wo Vorsorge hinsichtlich des Wassermanagements getroffen wurde.Oliver Müller: "Ziel all unserer Hilfsprojekte in den Hungergebietenist es, den Menschen kurzfristig durch Nothilfe das Überleben zusichern und langfristig die Auswirkungen solcher Hungerkrisen durchstrukturelle Anpassungen zu minimieren."Weltweit führt Caritas international gemeinsam mit ihren lokalenPartnern in 24 Ländern 44 Hilfsprojekte im Wassersektor durch. Unteranderem werden Zisternen, Brunnen, Wasserrückhaltebecken undBewässerungskanäle in Afrika, Asien und Lateinamerika gebaut. DerWeltwassertag wird seit 1993 jährlich am 22. März begangen. Er istein Ergebnis der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Riode Janeiro.Beispielhafte Wasserprojekte finden Sie hier:http://www.caritas-international.de/81440.htmlFür ihre Hilfsprogramme ruft Caritas international zu Spenden auf.Spenden mit Stichwort "Wasser für alle" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinIBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bank eG,BIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Hrsg.: Deutscher Caritasverband,Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit,Karlstr. 40,79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0.Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293),Achim Reinke (Durchwahl -515)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell