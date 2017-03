Freiburg (ots) - Sechs Jahre nach Ausbruch des Krieges sind inSyrien so viele Vertriebene, Flüchtlinge und Gewaltopfer auf Hilfeangewiesen wie niemals zuvor. "Es ist nicht nur die unaufhörlichwachsende Zahl an Toten und Verletzten, die uns Humanitäre Helfertagtäglich fassungslos macht, sondern auch die stetig wachsende Zahlan Menschen, die als indirekte Folge des Krieges schleichend in dieVerelendung gleiten. Schon einfache Krankheiten sind für die Menschenlebensbedrohlich, weil die Behandlung für die allermeisten Syrerunerschwinglich ist. Diese Toten tauchen aber in keiner Statistikauf", berichtet Caritas-Nahost-Experte Christoph Klitsch-Ott, der indiesen Tagen von einem Syrien-Einsatz zurückgekehrt ist.13,5 Millionen Menschen in Syrien gelten mittlerweile alshilfsbedürftig. 60 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung istarbeitslos und deshalb nicht in der Lage, sich selbst und ihreFamilien mit ihrer eigenen Hände Arbeit zu ernähren. Die Armutsrateliegt bei 85 Prozent. Wie Klitsch-Ott berichtet, können nur noch dieabsolut Bedürftigsten der Hilfesuchenden versorgt werden: "Wir müssenunsere begrenzten Mittel für diejenigen einsetzen, die die größte Notleiden. Das sind zum Beispiel alte, kranke und behinderte Menschen.Das heißt aber auch: Wer nur von zuhause vertrieben wurde, ansonstenjedoch keines der anderen Bedürftigkeitskriterien erfüllt, dem könnenauch wir oft nicht helfen, weil uns schlicht das Geld fehlt."Der Zugang zu den Hilfsbedürftigen und damit die Möglichkeiten zuhelfen haben sich aufgrund der Verringerung der Konfliktlinien in denvergangenen Monaten grundsätzlich - mit regionalen Einschränkungen -leicht verbessert, so Klitsch-Ott: "Es kann in diesen Tagentendenziell mehr Hilfe geleistet werden als noch im ver-gangenenJahr. Allerdings gilt das nicht dort, wo die Hilfe am allerdringlichsten wäre: in den 15 eingekesselten, von der Außenweltabgeschlossenen Kampfgebie-ten des Landes. Es braucht hier dringendmassiven politischen und diplomatischen Druck der Nationen, dieEinfluss auf die in Syrien kämpfenden Truppen haben."Caritas international, das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes, unterstützt in Syrien in neun Regionen des LandesHilfsprojekte von Partnerorganisationen. In Syrien, Jordanien,Libanon, Irak, Türkei und Armenien konnten mehr als eine Millionsyrische Flüchtlinge und Vertriebene mit Hilfe erreicht werden.Mindestens 250.000 Menschen wurden in Syrien seit März 2011 imBürgerkrieg getötet und 1,2 Millionen Menschen verletzt.Für ihre Hilfsprogramme ruft Caritas international zu Spenden auf.Spenden mit Stichwort "Nothilfe Syrien" werden erbeten auf:- Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bankfür Sozialwirtschaft Karlsruhe BLZ 660 205 00, IBAN Nr.:DE88660205000202020202, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter:www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)- Diakonie Katastrophenhilfe, Spendenkonto 502 502, BLZ 520 60410, Evangelische Bank, IBAN DE68520604100000502502, BICGENODEF1EK1 oder online unterwww.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/- Charity SMS: SMS mit NOT an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an DiakonieKatastrophenhilfe 4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalenMitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell