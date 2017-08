Freiburg (ots) - Politische Lösungen für die auf der Balkanroutegestrandeten Flüchtlinge fordert der Deutsche Caritasverband: "InSerbien sitzen einige tausend Flüchtlinge und Migranten fest, dieweder vor noch zurück können und angesichts dieser Ausweglosigkeitzunehmend verzweifelter sind. Wir dürfen diese Menschen nicht ihremSchicksal überlassen", erklärte der Präsident des DeutschenCaritasverbandes, Peter Neher, nach Rückkehr von einerInformationsreise nach Serbien. Die europäischen Regierungen dürftenvor dem Schicksal dieser Menschen nicht die Augen verschließen.Der serbische Sozialminister, so Caritas-Präsident Neher, habe ihmgegenüber in einem Gespräch die große Bereitschaft signalisiert,gemeinsam mit den europäischen Staaten nach Lösungen suchen zuwollen. "Die Palette der Möglichkeiten, um die humanitäre Lage derBetroffenen zu verbessern, reicht von Familienzusammenführungen bishin zum Asyl in Serbien. Der Deutsche Caritasverband fordert, dassgemeinsame politische Lösungen im Sinne der Betroffenen gefundenwerden", so Neher.Seit dem Höhepunkt der Fluchtbewegungen über den Balkan vor zweiJahren hat sich die Zahl der Fliehenden deutlich verringert. Aktuellsollen sich insgesamt noch rund 4000 Flüchtlinge und Migranten inSerbien aufhalten; zu den Hochzeiten im Sommer 2015 hatten bis zu11.000 Menschen täglich die südlichen Grenzen Serbiens überschritten.Auf legalem Weg werden derzeit nur rund zehn Asylbewerber täglich vonSerbien kommend über Ungarn in die EU gelassen.Caritas international, das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes, hält für die Flüchtlinge und Migranten in Serbienein breit aufgestelltes Hilfsangebot bereit. Neben der Versorgung mitLebensmitteln und Trinkwasser bieten die Mitarbeiter der CaritasSerbien auch Sprachkurse, Übersetzungsdienste, Waschservices undpsychosoziale Begleitungen an. Die Caritas-Hilfen werden seit zweiJahren vom deutschen Außenministerium unterstützt.Spenden mit Stichwort "Flüchtlinge und Migranten" werden erbetenauf:- Caritas international, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bankfür Sozialwirtschaft Karlsruhe BLZ 660 205 00, IBAN Nr.: DE886602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL oder online unter:www.caritas-international.de- Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden (5 EUR zzgl.üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Caritas international4,83 EUR)Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas undgehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit mehr als 160nationalen Mitgliedsverbänden.Herausgeber:Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), AchimReinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell