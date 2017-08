Caritas-Aktion zur Bundestagswahl / Wählt Menschlichkeit - Gegen Ausgrenzung und Populismus / Caritas mischt im Bundestagswahlkampf mit (FOTO)

Berlin (ots) -"Wir wollen Menschen erreichen, die noch unentschlossen sind, obsie zur Wahl gehen. Und wir wollen zum Nachdenken anregen, was denWert einer offenen Gesellschaft ausmacht", erklärt Caritas-PräsidentPeter Neher zum heutigen Start von "Wählt Menschlichkeit". Vom 16.August bis zum 22. September wird sich die Caritas bundesweit mitAktionen vor Ort, vor allem aber in den sozialen Medien in denBundestagswahlkampf einmischen.37 Tage lang lädt die Caritas ein, auf den Facebook-Seiten vonCaritas Deutschland zu diskutieren, nachzudenken und sich kritischauseinanderzusetzen mit Themen wie Zuwanderung und Europa sowieBildung und soziale Gerechtigkeit. "Gleichzeitig achten wir darauf,wie die Debatten im Wahlkampf laufen. Gerade in Zeiten von Populismusist es wichtig, Stellung zu beziehen. Unsere freiheitliche, offeneGesellschaft baut auf Solidarität, Mitmenschlichkeit und Respekt.Daran wollen wir erinnern, wenn Debatten entgleisen und MenschenVorurteile schüren", macht Neher deutlich.Die Aktion "Wählt Menschlichkeit" wird von Caritas-Mitarbeitenden,Bischöfen und Prominenten unterstützt. Auf der Websitewww.waehlt-menschlichkeit.de finden sich Informationen, Termine undGrafiken, die dazu einladen, eigene Vorurteile mit der Wirklichkeitabzugleichen.Facebook: @caritas.deutschlandTwitter: @caritas_web#waehltmenschlichkeitPressekontakt:Deutscher Caritasverband e.V.Stabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitRedaktion:Claudia Beck (Verantwortlich)PressesprecherinTelefon: 030 284447-42Telefax: 030 284447-55E-Mail: pressestelle@caritas.dewww.caritas.dewww.facebook.com/caritas.deutschlandHaus der Deutschen CaritasReinhardtstraße 13, 10117 BerlinOriginal-Content von: Deutscher Caritasverband e.V., übermittelt durch news aktuell