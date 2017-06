Carhartt setzt auf Centric Software für das Product-Lifycycle-Management

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Hersteller von Arbeitsbekleidung steigert Geschwindigkeit undEffizienz mit Centric Software PLMCarhartt, seit 1889 die Premiummarke für hochwertigeArbeitsbekleidung in den USA, hat sich auf der Suche nach einerProduct-Lifecycle-Management (PLM)-Lösung für Centric Softwareentschieden. Centric Software ist die führende PLM-Lösung fürUnternehmen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxus- undOutdoor-Artikel sowie Konsumgüter.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )Carhartt wurde 1889 von Hamilton Carhartt gegründet, derwiderstandsfähige, sichere Bekleidung für Bahnarbeiter fertigenwollte. Auch mehr als 128 Jahre später ist die zeitlose Marke noch inFamilienbesitz und steht für authentische Produkte für Kunden, diemit Bescheidenheit und Fleiß ihrer harten Arbeit nachgehen. Injüngster Vergangenheit ist Carhartt rapide gewachsen. So hat dasUnternehmen 2007 sein Portfolio um eine Kollektion mitArbeitsbekleidung für Damen sowie eine ganze Reihe neuerProdukttechnologien erweitert.Laut Deb Ferraro, Vice President of Product Development beiCarhartt, hat das Wachstum der Firma die globalen Arbeitsabläufekomplexer gemacht. Deswegen suchte Carhartt nach einer effektivenPLM-Lösung."Wie auch bei den meisten unserer Mitbewerber hat sich unserHerstellungsmix auf die Überseeproduktion erweitert. Derentscheidende Unterschied zwischen Carhartt und vielen anderenHerstellern in dieser Branche ist, dass wir seit unserer Gründung1889 immer in den USA produziert haben," erklärt uns Ferraro. Vor derEinführung von Centric hatten wir ein veraltetesProduktdatenmanagement System, das unsere Anforderungen nicht mehrerfüllen konnte. Wie für viele andere Marken ist es auch für uns diegrößte Herausforderung, das Time-to-Market zu beschleunigen.""Wir brauchten eine bessere Informationsgrundlage für unsereEntscheidungen zur Gestaltung unserer Produktlinien", erinnert sichFerraro. "Unser altes System funktionierte für dieProduktspezifikationen, aber es gab keinen zentralen Ort mitsämtlichen Informationen zu den einzelnen Produkten. Die Stoffdaten,die Maßangaben der verschiedenen Kleidungsstücke, dieKollektionsarchitektur: All das wurde jeweils separat gespeichert.Wir brauchten eine zentrale, zuverlässige Datenquelle mit akkuratenInformationen."Carhartt evaluierte Lösungen verschiedener Anbieter und entschiedsich schlussendlich für Centric. Ferraro hierzu: "Wir haben uns auchandere Softwarelösungen angesehen. Bei einigen lag der Schwerpunkteher auf der Produktion, bei anderen mehr auf dem Einzelhandel.Centric zählt bereits andere ähnliche Marken zu ihren Kunden. Das warein wichtiger Faktor für uns. Die Software ist benutzerfreundlich undintuitiv. Außerdem kann die Benutzer-Community Einfluss nehmen aufdie Entwicklung neuer Produktfunktionen. Das waren ausschlaggebendeGründe für unsere Entscheidung.""Wir sind überzeugt davon, dass wir mit dieser Lösung in Zukunfteine bessere Datengrundlage haben werden und uns besser auf den Marktund seine saisonalen Zyklen einstellen können. Dabei möchten wirnicht nur die Markteinführung beschleunigen, sondern auchMehrfacheinträge in unseren Informationsbeständen vermeiden. Wirerwarten uns absolut, dass wir die Qualität so effektivergewährleisten können, in der Entwicklung ebenso wie in derProduktion.""Carhartt hat einen exzellenten Ruf als Hersteller hochwertigerArbeitsbekleidung. Wir freuen uns sehr, die Marke in Zukunft beiihrem Wachstum und ihrer weiteren Entwicklung unterstützen zudürfen", so Chris Groves, President und CEO von Centric Software."Carhartt kann auf eine lange und stolze Firmengeschichtezurückblicken. Gemeinsam werden wir Innovationen vorantreiben undsowohl die Entwicklung als auch die Produktion an den neuesten BestPractices der Bekleidungsindustrie heranführen." 