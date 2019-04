Caresoft Global erhält Automotive News PACE Award 2019 für Benchmarking-Innovation in der Automobilindustrie

Detroit (ots/PRNewswire) - Caresoft Global wurde bei einerPreisverleihungszeremonie am 8. April in Detroit zum Preisträger desAutomotive News PACE Award 2019 ernannt. Die renommierte Auszeichnungwürdigt Automobilzulieferer für hervorragende Innovation,technologischen Fortschritt und Geschäftsentwicklung.Caresoft Global wurde ausgezeichnet für seine Innovation imBereich des wettbewerbsfähigen Gesamtfahrzeug-Benchmarking durch denEinsatz von Computertomographie.Caresoft Global hat eine bahnbrechende Technologie und einenwegweisenden Prozess entwickelt, um technische Erkenntnisse undumsetzbare Informationen zu heutigen Fahrzeugen durch den Einsatz vonDaten aus einem Hochenergie-CT-Scan zu erhalten. Der zum Patentangemeldete Prozess von Caresoft Global wird eingesetzt, um äußerstgenaue und detaillierte 3D-Konstruktionsdaten von Gesamtfahrzeugen zuerstellen, die für viele hochentwickelte Konstruktionssimulationenwie virtuelle Crash-Analyse und elektrische Simulationen verwendetwerden können.Caresoft Global hat die Gesamtfahrzeugdaten auch in seineunternehmenseigene Virtual-Reality-Plattform eingespeist - die SuiteCornea Extended Reality. Auf dieser Plattform für erweiterte Realitätkönnen Kunden die gesamte Montage des Fahrzeugs visualisieren und invirtueller Realität mit jedem Ort der Welt kollaborieren und Designsüberprüfen.Die Technologie von Caresoft Global hat die Zeitleiste fürForschung und Entwicklung für seine Kunden reduziert und dieProduktentwicklungsstrategien transformiert. Das Unternehmen hatdiese neue Technologie bei mehr als 45 globalen Autoherstellern undZulieferern bereitgestellt, um die Produktentwicklungskosten undVorlaufzeiten zu reduzieren."Die globale Automobilindustrie erlebt zurzeit ihretiefgreifendste und umwälzendste Veränderung seit der Einführung desPatent-Motorwagens von Karl Benz vor fast 135 Jahren. In dieser Phasesteht außer Frage, dass die Branche von technologischen Hebeln wieElektrifizierung, künstliche Intelligenz und autonomen Fahrersystemenangetrieben wird, während Fertigungsentscheidungen zunehmend davonmotiviert sind, unsere natürliche Umwelt zu bewahren. Bei Caresoftspielen wir eine entscheidende Rolle bei dieser Veränderung", sagteMathew Vachaparampil, President und CEO von Caresoft Global. "Wirsehr uns selbst nicht als Benchmarking-Unternehmen, sondern eher alsCritical-Path-Technologiepartner, der es seinen Kunden ermöglicht,die erforderliche Zeit, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen,drastisch zu verkürzen und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit wesentlichzu steigern. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren OE-Partnern undZulieferern zusammen, um die relevantesten Daten und Erkenntnisse zuliefern, damit sie als Revolutionierer fungieren können, anstattpassiv revolutioniert zu werden. Unsere Technologie und unsereanalytischen Benchmarking-Tools liefern sofortige umsetzbareInformationen und unsere hochentwickelten VR- und AR-Suitesbeschleunigen die virtuelle Validierung. Wir werden weiterhinF&E-Strategien bei den führenden Herstellern und Lieferantenbeeinflussen und dabei mithelfen, ihre Produktpläne zutransformieren.""Die PACE-Auszeichnung hat uns darin bestärkt, dass unsereLösungen messbare Ergebnisse für unsere Kunden liefern, und motiviertuns dazu, die Grenzen davon, was getan werden kann, um dieAnforderungen unserer Kunden zu unterstützen, weiter zu verschieben.Die 25. jährlichen PACE Awards wurden von Automotive News und derAutomotive Parts Manufacturers' Association (APMA) vergeben. DieRegierung von Kanada war ein Platin-Sponsor. Der Wettbewerb standLieferanten offen, die Produkte, Prozesse, Materialien oderDienstleistungen direkt an Hersteller von Autos oder LKW erbringen.Der Automotive News PACE Award wird weltweit als die Benchmark derBranche für Innovation anerkannt.Caresoft Global hat einen Automotive News PACE Award nach einerumfangreichen Bewertung durch eine unabhängige Jury, die eineumfassende schriftliche Bewerbung und eine Standortbesichtigungumfasste, erhalten.Die vollständigen Details des Automotive News PACE Awards sindverfügbar auf www.autonews.com/pace.Über Caresoft GlobalCaresoft Global ist ein Unternehmen für technologieorientierteKontruktionslösungen, das in den Bereichen Automotive Benchmarking,AR- und VR-Technologien, Produktentwicklung, Kostenoptimierung undAftermarket-Strategien tätig ist. Caresoft Global arbeitet mit mehrals 100 Herstellern an mehr als 20 weltweiten Standorten inNordamerika, Europa, Asien, Australien, Afrika und Südamerikazusammen.www.caresoftglobal.commedia@caresoftglobal.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/873205/Caresoft_Logo.jpgFoto:https://mma.prnewswire.com/media/873206/Caresoft_Pace_Awards.jpgOriginal-Content von: Caresoft Global, übermittelt durch news aktuell