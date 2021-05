Care for you and the world' - Naturkosmetikmarke SANTE startet emotionale Purpose-Kampagne mit der Ad Alliance

Köln (ots) - Nachhaltigkeit boomt. Immer mehr Unternehmen rücken Themen wie Green Lifestyle, Veganismus, Tierschutz oder auch Plastikkonsum bewusst in den Fokus der Gesellschaft. SANTE aus dem Hause L'Oreal gehört zu den beliebtesten "grünen" Kosmetikmarken Deutschlands und die Ad Alliance untermauert den Markenkern mit einer besonderen, authentischen Inszenierung.Schwerpunkte der Purpose-Kampagne, die von Mai bis September 2021 läuft und für die Schauspielerin Anne Menden als Testimonial gewonnen werden konnte, sind die Säulen "Beauty", "Activism" und "Edutainment". Damit schafft die Umsetzung den gekonnten Brückenschlag zwischen Produktbewerbung und Realität. SANTE steht für die neue "grüne" Generation und die Ad Alliance bietet die perfekte Bühne mit maßgeschneiderten Kampagnenbestandteilen: Neben Advertorials im Wohn- und Lifestyle-Magazin "COUCH" (3 Ausgaben, ET ab 07.05) und auf Stern.de (ab August) wird es auch Einbindungen auf dem Instagram-Account von "COUCH" (ab Mai) sowie im STERN-Facebook-Format "STERN Superluminar" (ab August) geben. Damit ist SANTE der erste Werbekunde, der für dieses STERN-Format gewonnen werden konnte. Insgesamt wird es vier Folgen auf dem Facebook-Kanal von STERN geben, die sich mit Aspekten rund um Tierversuche, Tierschutz im Alltag, Veganismus und Plastikmüllvermeidung beschäftigen. Zum Abschluss der Kampagne im September erscheint eine "grüne" Ausgabe der GALA mit Advertorials und Interviewstrecken. Zudem wird SANTE durch Anne Mendens Rolle als Emily Wiedmann in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (MO-FR, 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf TVNOW) mit einem Product Placement eingebunden.Frank Vogel, CSMO der Ad Alliance: "Nachhaltigkeit ist wichtig und richtig! Wir müssen unsere große Reichweite nutzen, um die Gesellschaft auf die Brennpunkte aufmerksam zu machen und freuen uns sehr, dass L'Oréal und SANTE uns ihr Vertrauen schenken, ihre Kampagnenbotschaften kreativ, individuell und zielgruppengenau zu platzieren."Sarah Ramjanaly, Brand & Innovation Director SANTE Naturkosmetik: "'Care for you and the world' - das ist die Leitidee von SANTE und genau da möchten wir auch mit der Kampagne anknüpfen. Gemeinsam mit der Ad Alliance und unserem Testimonial Anne Menden greifen wir verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte auf. Mal ganz klassisch, mal etwas rebellisch, aber immer mit einem Ziel - wir möchten aufklären und etwas bewegen."Naturschutz und der Erhalt der Artenvielfalt zählen seit vielen Jahren zu den besonderen Anliegen der Naturkosmetikmarke SANTE. Deswegen startete SANTE gemeinsam mit der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF Deutschland eine Kooperation, um den Lebensraum der Luchse wieder zu stärken. Die umfassende Kampagne mit der Ad Alliance untermauert dieses Engagement einmal mehr und zeigt, wie wichtig es ist, den Themen Reichweite zu geben.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell