"Care by Volvo": Innovatives Abonnement für alle Modelle der neuen Fahrzeuggeneration erhältlich (FOTO)

Köln / Leogang (ots) -- Volvo XC60 und Volvo 90er Familie ab Ende September erstmals imProgramm- Übergangsfahrzeug sichert Mobilität innerhalb von zehn Tagen- Mehr Flexibilität und PlanungssicherheitVolvo weitet sein innovatives Mobilitätsangebot "Care by Volvo"aus: Alle Modelle der neuen Fahrzeuggeneration lassen sich künftigabonnieren - nach dem Volvo XC40 und dem neuen Volvo V60 also auchder Volvo XC60 und die komplette Volvo 90er Familie. Mit einem neuenMobilitätsversprechen verbessert der schwedische Premium-Herstellerzudem sowohl die Flexibilität als auch die Planungssicherheit: Stehtdas bestellte Fahrzeug zum Wunschtermin noch nicht bereit, stelltVolvo innerhalb von zehn Tagen ein Übergangsfahrzeug zur Verfügung."Care by Volvo" macht den Fahrzeugerwerb transparent und einfach:Das neue Fahrzeug wird zum "All-Inclusive"-Festpreis abonniert -(Preis-)Verhandlungen werden unnötig, eine Anzahlung ist nichterforderlich. Mit Ausnahme des Tankens deckt die fixe Monatsratenahezu alle Kosten ab: Kfz-Steuer und -Versicherung, Wartungen undReparaturen inklusive Fahrzeugabholung, Winterbereifung inklusiveReifenwechsel und -einlagerung sowie eine Pannenhilfe sindinbegriffen.Konnten bislang nur der Volvo XC40 und der im Sommer eingeführteVolvo V60 abonniert werden, folgt ab Ende September die Ausweitung:Im ersten Schritt ergänzen der Volvo XC60 und die Volvo 90er Baureihedas Programm, 2019 folgt die neue Generation derPremium-Sportlimousine Volvo S60. Die Buchung erfolgt ganz einfachund unkompliziert online überhttps://www.volvocars.com/de/carebyvolvo oder künftig auch über dieneue Care by Volvo iOS App. So lässt sich der neue Volvo innerhalbnur weniger Minuten bestellen. Im Onlineportal MyVolvo können Kundendarüber hinaus ihr Abo verwalten und beispielsweise Rechnungeneinsehen und ihre Daten aktualisieren. Eine App für Android-Nutzerist ebenfalls in Vorbereitung.Das neue einzigartige Mobilitätsversprechen gilt dabei für alleModelle. Innerhalb von zehn Tagen wird dem Kunden ein Auto aus derSchwedenflotte - dem herstellereigenen Mietwagenprogramm - zurVerfügung gestellt, wenn der bestellte Volvo zum Wunschtermin nochnicht bereitsteht. So sind Kunden von Anfang an mobil. "Dieseschnelle Mobilität ist ein großer Vorteil, niemand möchte lange aufsein neues Auto warten. Ich freue mich, dass der Handelvollumfänglich integriert ist und sich immer mehr Partnerbetriebe an'Care by Volvo' beteiligen", erläutert Thomas Bauch, Geschäftsführerder Volvo Car Germany GmbH."'Care by Volvo' ist ein innovatives Mobilitätsangebot, dashöchste Flexibilität, Kontrolle und Planungssicherheit zumFestpreis-Abonnement garantiert. Die Kunden wissen das zu schätzen,wie die positive Resonanz zeigt. Insbesondere kleinereGewerbetreibende ohne eigenes Flottenmanagement werden durch dasKonzept erheblich entlastet. Die Ausweitung des Angebots auf diekomplette Modellpalette ist da nur konsequent und erschließt unsweitere Zielgruppen", ergänzt Bauch.Pressekontakt:VOLVO CAR GERMANY GMBHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Str. 22950679 KölnTelefon +49-221-9393106E-Mail volvopr1@volvocars.comOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell