Cardone Capital: Der Deal des Jahrzehnts?

Die private Immobilien-Investmentgesellschaft Cardone Capital gab am Mittwoch den Erwerb von Bask in Harbor Park bekannt, einer Mehrfamilienimmobilie mit 310 Einheiten in Fort Lauderdale, Florida. Mit dieser Transaktion erhöht sich das Mehrfamilienportfolio des Unternehmens auf 8.983 Einheiten in 28 Objekten und das gesamte verwaltete Vermögen auf 2,1 Milliarden US-Dollar.

Cardone Capital nutzt Crowdfunding zur Kapitalbeschaffung für seine Immobilieninvestitionen mit Regulation D und



