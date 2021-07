Cardo Systems und HARMAN vereinbaren eine fünfjährige Zusammenarbeit mit Sound by JBL

Weitere Suchergebnisse zu "CARDO":

Plano, Texas (ots/PRNewswire) - Die Vereinbarung setzt die Entwicklung von Sound by JBL für eine erstklassige Audiolösung und ein erstklassiges Hörerlebnis in Cardo-Motorradhelmprodukten fort.Cardo Systems hat die Verlängerung der Zusammenarbeit mit HARMAN bekanntgegeben, um gemeinsam weiterhin den Maßstab für Premium-Audioqualität für Motorrad-Kommunikationssysteme zu setzen. Die erweiterte Zusammenarbeit zwischen Cardo Systems und HARMAN wird neue integrierte JBL-produzierte und -gebrandete Lautsprecher umfassen, die den Benutzern von Cardo-Geräten weltweit ein überragendes Audioerlebnis bieten.Cardo Systems steht seit über 17 Jahren an der Spitze der Motorradkommunikation und hat die Art und Weise innovative und positiv verändert, wie Motorradfahrer während der Fahrt kommunizieren. Seit 2004 leistet die Marke Pionierarbeit bei der Entwicklung von Bluetooth-Kommunikationssystemen und stellt das Benutzererlebnis in den Mittelpunkt des Produktdesigns und der Funktionalität.Durch umfangreiche Marktforschung hat das Team von Cardo Systems herausgefunden, dass neben der Leistung und der Benutzerfreundlichkeit die Klangqualität eines der wichtigsten Merkmale für Kunden ist. Cardo Systems ist ständig bestrebt, Innovationen und Entwicklungen voranzutreiben und hat mit ihren von JBL betriebenen PACKTALK- und Freecom-Produkten erstklassige integrierte Audiolösungen eingeführt.Die Sound by JBL-Vereinbarung kommt zusätzlich zu Cardos führender Dynamic Mesh Communication Intercom-Technologie in ihren PACKTALK-Geräten und der natürlichen Sprachbedienung in Packtalk- und Freecom 4+-Geräten. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Marken wird auch weiterhin den Nutzern zugute kommen, die mit JBL-Lautsprechern in zukünftigen Produkten von Cardo Systems eine erstklassige Klangqualität für ihr Fahrzeug erleben wollen.Johnny Williams, VP und GM für Embedded Audio bei HARMAN, sagte: "JBL-Sound sorgt für die aufregendsten Momente im Leben, und unsere erweiterte Zusammenarbeit ist ein weiterer Meilenstein bei der Innovation und Entwicklung beider Marken, um unseren Kunden so erstklassigen Klang zu bieten."Shachar Harari, VP Business Development bei Cardo Systems: "Unsere Marktforschung hat gezeigt, dass die Audioqualität der Schlüssel dazu ist, dass unsere Produkte in der Fahrerkommunikation und -unterhaltung unübertroffen bleiben. Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit und die erweiterte Vereinbarung mit HARMAN Embedded Audio spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität zu liefern, die es uns ermöglichen, einen neuen Klangstandard für das bestmögliche Fahrerlebnis zu schaffen."Hier können Sie mehr Informationen zu Cardo Systems finden www.cardosystems.com. Besuchen Sie uns hier und reden sie mit: Facebook, Twitter and Instagram.Über CardoCardo Systems ist spezialisiert auf Design, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von hochmodernen drahtlosen Kommunikations- und Unterhaltungssystemen für Motorradfahrer. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat Cardo die überwiegende Mehrheit der Innovationen für Bluetooth-Motorrad-Kommunikationssysteme vorangetrieben. Die Produkte des Unternehmens, mittlerweile erhältlich in über 100 Ländern, sind die weltweit führenden Kommunikationsgeräte für die Motorradindustrie - www.cardosystems.comÜber HARMANHARMAN (harman.com) entwirft und entwickelt vernetzte Produkte und Lösungen für Automobilhersteller, Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen für Unternehmen und Dienstleistungen, die das Internet der Dinge unterstützen. Mit führenden Marken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® wird HARMAN auf der ganzen Welt bewundert von Musikliebhabern, Musikern und den Unterhaltungsstätten, in denen sie auftreten. Mehr als 50 Millionen Autos sind heute mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Unsere Software-Services versorgen Milliarden mobiler Geräte und Systeme, die über alle Plattformen hinweg verbunden, integriert und sicher sind - von der Arbeit und zu Hause bis hin zum Auto und zum Handy. HARMAN beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Im März 2017 wurde HARMAN eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd.ABOUT Harman Embedded AudioHARMAN Embedded Audio, ein Geschäftsbereich von HARMAN International, entwirft und entwickelt Audio- und Sprachlösungen für die Bereiche Unterhaltungselektronik, IoT, Connected Home, Robotik und Unternehmen. 