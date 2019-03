Cardinal Health: Es wird immer turbulenter!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Für die Aktie Cardinal Health stehen per 31.03.2019, 19:59 Uhr 48,14 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cardinal Health zählt zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Unsere Analysten haben Cardinal Health nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Cardinal Health schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,96 % und somit 1,4 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,56 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,56 ist die Aktie von Cardinal Health auf Basis der heutigen Notierungen 87 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (72,64) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Cardinal Health von 48,15 USD ist mit -5,66 Prozent Entfernung vom GD200 (51,04 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 51,31 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Cardinal Health-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.