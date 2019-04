Cardinal Health: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Cardinal Health":

Per 07.04.2019, 17:59 Uhr wird für die Aktie Cardinal Health am Heimatmarkt New York der Kurs von 47,49 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cardinal Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 50,96 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (47,49 USD) deutlich darunter (Unterschied -6,81 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (51,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,03 Prozent Abweichung). Die Cardinal Health-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Die Cardinal Health-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Dividende: Derzeit schüttet Cardinal Health höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 1,4 Prozentpunkte (3,96 % gegenüber 2,56 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cardinal Health mit einem Wert von 9,56 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 72,6 , womit sich ein Abstand von 87 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.