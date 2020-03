Card Factory: Tut sie es schon wieder?

Am 02.03.2020, 21:16 Uhr notiert die Aktie Card Factory an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 81.55 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Card Factory auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Card Factory wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Card Factory auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 11,82 % ist Card Factory im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,91 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 7,91 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Card Factory-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Card Factory-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 100 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (78,7 GBP) ausgehend um 27,06 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Card Factory von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.