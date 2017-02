Frankfurt (ots) - Das Einkaufserlebnis des Kunden wird geprägt vomabschließenden Zahlungsvorgang - online und offline: PlatzraubendeKassensysteme zählen nicht mehr zum gewünschten Ambiente am Point ofSale in den Ladengeschäften. Der Kunde fordert zudem Flexibilität,schnelle Abwicklung und das Angebot bargeldloser, kartengestützterZahlverfahren. Den Einzelhandel kosten die Anforderungen ihrer Kundenim Check-Out-Vorgang 24 Prozent des gesamten Filialprozesses.Einfache Implementierung, sofortiger Omnichannel-Zahlungsverkehr,ortsungebundene Möglichkeiten des Einsatzes - eine kostengünstige,innovative Alternative zu den herkömmlichen Registrierkassenüberzeugt daher insbesondere kleine und mittelständischeEinzelhändler aller Branchen, egal ob Trendsetter oderTraditionsgeschäft. Die iPad-Kasse boomt und entwickelt sich alsAlternative zur klassischen Registrierkasse - nicht zuletzt wegen derneuen rechtlichen Rahmenbedingungen. Einmalig ist die Kooperation desPayment-Anbieters CardProcess mit dem Berliner Startup InventorumGmbH und dessen Produkt INVENTORUM iPad-Kasse sowie den Volksbankenund Raiffeisenbanken in einem zukunftsorientierten Markt.iPad-Kasse direkt bei Volksbanken und Raiffeisenbanken beziehenDer klassische Einzelhandel stößt bei allerInvestitionsbereitschaft auf eine ganz andere Hürde bei derUmsetzung: "Der Zahlungs-, Terminal- und Kassenmarkt ist für denklassischen Einzelhändler nicht immer transparent. Wohin wenden, wenndas Interesse da ist?", weiß Carlos Gómez-Sáez vom Payment-ExpertenCardProcess in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dabei liegt dieLösung so nahe und direkt vor Ort in der Region. "Innovative Technikund ökonomische Lösungen sind nicht FinTechs vorbehalten. Unternehmersprechen die vertrauten Berater ihrer Volksbanken undRaiffeisenbanken an, die in vielen Fällen die Hausbank derFirmenkunden sind."Integrierte Zahlungslösungen für OmnichannelOrnett Ragoschat ist "Die Korkenzieherin" mit einer Weinhandlungauf der Langen Brücke mitten in Erfurt. Als Firmenkundin der ErfurterBank eG wandte sie sich zunächst an ihre Hausbank. "Egal obKaminzimmer oder Verkaufsstand - da ich nicht immer im LadengeschäftWein verkaufe und Weinproben auch an anderen Orten anbiete, ist esvon Vorteil, Kasse und Zahlungsgerät immer mit dabei zu haben",erklärt sie ihre Entscheidung für die iPad-Kasse. "Hinzu kam, dassich bei diesem für mich neuen technischen Thema einenvertrauensvollen Ansprechpartner benötigte, den ich bei meinerHausbank und CardProcess fand. Das hat die Entscheidung sehrerleichtert." Die Integration der Kartenakzeptanz ist für sie einwichtiges Kriterium. "Viele meiner Kunden möchten gerade hochpreisigeProdukte mit der Karte zahlen", erklärt die Wein-Expertin.Mittlerweile sind es mehr als die Hälfte ihrer Kunden, die auf diebargeldlose Variante zurückgreifen. "Mit dem Angebot derKartenakzeptanz weiten manche Kunden auch schon einmal spontan ihrenEinkauf aus." Für die Option, das Angebot auch online anzubieten,fühlt sie sich mit dem INVENTORUM Kassensystem für die Zukunftbestens vorbereitet. Geplant ist ein Online-Shop. "Damit erschließeich mir einen weiteren Absatzkanal. Dank der iPad-Kamera undScan-Funktion können Produkte schnell eingepflegt oder ausgetauschtwerden", weiß die Weinhändlerin zu schätzen.Schlank, schick und schonend für das BudgetCarsten Eckert von der Erfurter Bank bestätigt, dass viele seinerKunden sich aktuell über die iPad-Kasse informieren. "Sie ist inallen Fällen ökonomischer und kostengünstiger für den Händler als diebisherigen Angebote." Die All-in-One-Kassenlösung ist alsKomplettpaket mit kompatibler Hardware wie iPad, Kassenschublade,Bondrucker, Handscanner und einem CCV Fly Kartenterminal oder alsmodularer Baukasten verfügbar. Eckert: "Wir können mit diesem Angebotneue Zielgruppen erschließen, das Firmenkundengeschäft stärken undden wachsenden Bedürfnissen des elektronischen Zahlungsverkehrs imlokalen Einzelhandel gerecht werden."Rechtliche Änderungen für Kassensysteme sind zwingendAnaloge Kassen sind seit 1. Januar 2017 offiziell Auslaufmodelleund dürfen nach Wunsch des Gesetzgebers nicht mehr verwendet werden.Die Registrierkassen müssen den "Grundsätzen zur ordnungsmäßigenFührung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagenin elek-tronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) entsprechen.Gefordert sind rechtssichere elektronische Kassensysteme, die direktdigitale Unterlagen für die Buchhaltung veränderungssicher erzeugenkönnen. Christoph Tontsch, Head of Business Development beiInventorum: "Die iPad-Kasse geht noch weiter. Modernste Buchhaltungund Warenwirtschaft, die Anbindung eines Online-Shops, insbesonderefür Omnichannel-Händler, differenzierte Kassensoftware mitRabattfunktionen und viele weitere Features sind einfach undindividuell für den Händler und seine Branche anwendbar. Allerechtlichen Anforderungen sind mit der Kasse erfüllt. Kein behäbigesKassensystem steht mehr im Weg - unkomplizierten Checkout-Prozessenebenfalls nichts."