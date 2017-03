CardProcess erster Anbieter für ratenkauf by easyCredit am Zahlungsterminal im Ladengeschäft

Frankfurt (ots) - Eine weitere Lösung für Omnichannel: InKooperation mit der TeamBank bietet CardProcess ab sofort ratenkaufby easyCredit am Point of Sale - eine Applikation für das VR payTerminal zur Abwicklung von Ratenkauf direkt im Ladengeschäft. DieApplikation spart den anbietenden Händlern Zeit, Risiko undRessourcen, ermöglicht aber mehr Umsatz durch Spontaneinkäufe und denErwerb hochpreisiger Waren.Mit dem einfachen Abfrageprozess erhalten die Kunden in der Regelschnell und unkompliziert eine Kreditzusage. Bereits bei derRatenzahlung im E-Commerce wird auf das sonst üblichePostIdent-Verfahren verzichtet und die Bestellung komplett ohneMedienbruch und weiterer Beschaffung von Unterlagen abgewickelt.Dieses Prinzip hat die TeamBank AG gemeinsam mit CardProcess für denPoint of Sale angepasst. Der Kunde gibt seine Daten entweder direktüber das eigene Smartphone oder einen PC beziehungsweise Tablet desHändlers ein und benötigt so keine zeitintensivenFinanzierungsgespräche mit dem Verkaufspersonal. Mit demRatenkauf-Code, den der Kunde mit seinem Antrag erhält und dergirocard kauft er im nächsten Schritt bequem seine Waren am Terminalim Ladengeschäft auf Raten. Der vom Kunden unterzeichneteHändlerbeleg gilt als Bestätigung des Ratenkaufs. Für denLadenbesitzer liegt ein weiterer großer Vorteil darin, dass er keinVerkaufspersonal für Finanzierungsberatungen schulen muss. SeineRisiken vermindern sich ebenfalls: Mit ratenkauf by easyCredit wirddie Forderung den Händlern abgekauft.Ratenkauf gilt als weiteres Zahlungsangebot. Händler wissen, dasssie damit nicht nur Spontankäufe und zusätzlichen Umsatz generieren,sondern auch dem Kunden diskret ein weiteres Bezahlverfahreneröffnen. Mit Ratenkauf lässt sich das Einkaufserlebnis verbessernund der Kundenservice steigern. Die Offline-Variante unterscheidetsich in der Abwicklung nicht von den einfachen Mechanismen desOnline-Ratenkaufs, um die Erwartungshaltung der Kunden zu erfüllen.Bei dem neuen Produkt der CardProcess wird der Kreis bezüglichOmnichannel geschlossen. Der Begriff Omnichannel erhält bei uns eineganz neue Bedeutung", erklärt Geschäftsführer Carlos Gómez-Sáez.CardProcess-Produkte wie die iPad-Kasse oder easyCredit bieteninsbesondere für mittelständische und kleinere Unternehmen Lösungenüber die Grenzen von off- und online hinweg. Bei diesen Entwicklungenwerden charmant Synergien genutzt, die dem Händler Aufwand und Kostenersparen. Diese innovativen Leistungen erhält der Händler alsFirmenkunde seiner Volksbank und Raiffeisenbank vor Ort von seinemKundenberater."Pressekontakt:CardProcess GmbHAndrea KebbelSaonestraße 3a60528 Frankfurt am MainTelefon +49 (0) 721 / 1209 - 6813Andrea.Kebbel@cardprocess.dewww.cardprocess.deOriginal-Content von: CardProcess GmbH, übermittelt durch news aktuell