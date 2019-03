Carbonite: Klartext!

Weitere Suchergebnisse zu "Brown-Forman B":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Carbonite, die im Segment "Software und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.03.2019, 06:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GM mit 24,4 USD.

Die Aussichten für Carbonite haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Carbonite lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Carbonite in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Carbonite erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Carbonite vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (39,29 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 61,01 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,4 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Carbonite erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Carbonite damit 30,56 Prozent unter dem Durchschnitt (16,91 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 27,24 Prozent. Carbonite liegt aktuell 40,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".