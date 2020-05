Carbon: Ein unsicheres Investment?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Carbon am 22.05.2020, 00:01 Uhr, mit dem Kurs von 2.84 EUR. Die Aktie der Carbon wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Carbon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Carbon konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Carbon auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 60,28 und liegt mit 71 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 35,25. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Carbon auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Carbon wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Carbon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.