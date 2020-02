Carbon: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

An der Börse Xetra notiert die Aktie Carbon am 16.02.2020, 15:02 Uhr, mit dem Kurs von 4.24 EUR. Die Aktie der Carbon wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Carbon erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Carbon aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3,74 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -11,33 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4.218 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Carbon erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carbon verläuft aktuell bei 5,33 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 4.218 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,86 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,5 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carbon-Aktie der aktuellen Differenz von -6,27 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 60,28. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Carbon zahlt die Börse 60,28 Euro. Dies sind 75 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektrische Ausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,47. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.