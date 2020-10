Auch in dieser Woche scheiterte die Carbios-Aktie daran, einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 35,00 Euro zu vollziehen. In der Spitze drang der Kurs am Montag bis auf 35,50 Euro vor und überwand damit das Hoch vom 24. August bei 34,20 Euro durchaus signifikant. Dennoch wurden die Bullen umgehend zurückgepfiffen und die Aktie ging in eine neue Abwärtsbewegung über.

