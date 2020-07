Carbios Aktie: Wie ist die Lage beim Newcomer?

Carbios gehört mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal 170 Mio. Euro noch zu den Small-Caps am Börsenparkett. Der Börsengang ist aber gelungen und seitdem konnte der Wert des Unternehmens zulegen. Aktuell finden wir den Börsenkurs bei etwa 25 Euro. Damit konnte sich der Wert innerhalb der letzten drei Monate mehr als verdoppeln.

