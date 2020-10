Carbios-Aktie: Werden wir das Jahreshoch wieder erreichen?

Die Aktie von Carbios wird seit Mai 2020 an der Börse gehandelt und bisher sehr erfolgreich. An den ersten Handelstagen pendelte sich der Kurs der Aktie zwischen 12,52 Euro und 13,44 Euro ein. Nach zwei Monaten wurde das Jahreshoch der Aktie erreicht (bei 42,60 Euro). Danach folgte eine Kurskonsolidierung und aktuell wandert der Kurs in einem leichten Aufwärtstrend vor sich her. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



