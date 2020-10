Carbios Aktie: Enttäuschend – so wird das nichts!

Auch wenn es seit Ende Juli mit der Carbios Aktie wieder aufwärts geht (+41 Prozent). So müssen sich trotz dessen Aktionäre seither etwas gedulden. Denn seit knapp vier Monaten warten Anleger auf den Ausbruch über den Widerstandsbereich bei rund 34,00 EUR. So ist die Aktie vergangene Woche wieder an dieser starken Zone gescheitert. Auch heute startete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung