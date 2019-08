Caravaning Trends 2020: Online-Leihe und Klimaschutz auf dem Vormarsch

Düsseldorf (ots) - Vom 30. August bis zum 8. September 2019 findetin Düsseldorf der Caravan Salon statt, die weltweit größte Messe fürReisemobile. Hier präsentieren rund 600 Aussteller neben den neuestenFreizeit-Fahrzeugen auch innovative Technik und Zubehör. Mit demangeschlossenen Caravan Center bietet die Messe auch Europas größtenStellplatz für Reisemobile.Auch die S-Kreditpartner GmbH wird als Finanzierungspartner derBranche mit einem eigenen Stand, dem SKPmobil und eigenemLive-Streaming-Kanal SKP.LIVE vertreten sein (FG 04-01 und 04-02).S-Kreditpartner unterstützt und berät sowohl Händler als auchEndverbraucher bei der Einkaufs- und Absatzfinanzierung.Im Vorfeld des Caravan Salons hat S-Kreditpartner inZusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey einerepräsentative Umfrage zum Thema Reisemobile durchgeführt.Themenfelder der Umfrage waren u. a. die Beliebtheit bestimmterReiseziele, mögliche Innovationsfelder und Hürden bei derEntscheidung für einen Urlaub mit dem Reisemobil.Online-Leihe wird zum neuen TrendDie Ergebnisse der Studie zeigen, dass digitale Lösungen zurUrlaubsgestaltung eine immer größere Rolle spielen. So können sichbereits rund 30 Prozent der Befragten vorstellen, ein Wohnmobilonline auszuleihen. Bei Studenten liegt die Zahl sogar bei knapp überder Hälfte (51,8 Prozent).Skandinavien schlägt DeutschlandAls beliebtestes Reiseziel stellt sich Skandinavien mit 29,7Prozent heraus. Auf dem zweiten Platz folgt Deutschland mit 24,7Prozent. Innerhalb der Bundesrepublik ist die Ostsee das beliebtesteReiseziel (20,9 Prozent). Bei Ostdeutschen ist der prozentualeBeliebtheitsanteil der Ostsee am höchsten (33,1 Prozent).Klimaschutz auf dem VormarschAbkehr von Benzin und Diesel auch bei Caravans gefordertDass die Abkehr vom Benzin nicht nur im normalen Straßenverkehr,sondern auch beim Reisemobil-Urlaub eine Rolle spielt, zeigt sich beider Frage nach dem Innovationsbedarf bei den Fahrzeugen. Über dieHälfte der Befragten (51,7 Prozent) spricht sich für alternativeAntriebsarten aus. Auch würden immerhin fast ein Viertel derBundesbürger (22,6 Prozent) einen Urlaub mit dem Reisemobil einerFlugreise und einer Kreuzfahrt aus Klimaschutzgründen vorziehen.Caravaning polarisiert - positive Assoziationen überwiegen aberdeutlichWährend ein gutes Viertel der Befragten (27,2 Prozent) einenCaravaning-Urlaub entschlossen ablehnt, verbinden die Befragten zu46,7 Prozent positive Assoziationen mit Caravaning: 15,8 Prozentwollten das "schon immer mal machen", 14,3 Prozent verbinden ein"Naturerlebnis" oder "Abenteuer" (10,3 Prozent) damit.Über S-KreditpartnerAls Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe ist die S-KreditpartnerGmbH der Spezialist für Auto- und Konsumentenkredite. Über 300Sparkassen und mehr als 500 Fahrzeughändler kooperieren bereits mitS-Kreditpartner und bieten die Produkte S-Privatkredit undS-Autokredit an. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2011 alsTochterunternehmen der Landesbank Berlin und der Deutschen Leasingmit Sitz in Berlin.Über die UmfrageDiese repräsentative Umfrage wurde von demMeinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der S-Kreditpartner GmbHdurchgeführt. https://www.s-kreditpartner.dePressekontakt:Lars M. HeitmüllerLeiter Marketing und KommunikationS-Kreditpartner GmbHMobil: 0163/5644636E-Mail: lars.heitmueller@s-kreditpartner.dewww.s-kreditpartner.deOriginal-Content von: S-Kreditpartner GmbH, übermittelt durch news aktuell