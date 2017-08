Caravan Salon fürs Publikum offen - Messe meldet Andrang

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die weltgrößte Campingmesse Caravan Salon ist am Samstag fürs Publikum eröffnet worden.



Die Messe Düsseldorf meldete am Sonntag bereits den besten Start in der Geschichte des Caravan Salon - mit bisher rund 70 000 Besuchern. Am Freitag hatte die Schau bereits für Fachbesucher begonnen. Mehr als 600 Anbieter präsentieren in der NRW-Landeshauptstadt ihre Neuheiten.

Ausgestellt werden mehr als 2100 Freizeitfahrzeuge vom Mini-Caravan für 5000 Euro bis zur rollenden Villa für mehr als eine Million Euro. Dazu kommen Zubehör und Neuentwicklungen wie ein Vorzelt zum Aufpumpen mit nur einer Luftkammer. Die Veranstalter rechnen bis zum 3. September mit mehr als 200 000 Besuchern./rs/DP/he