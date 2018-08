Caravan Center: Größter Stellplatz Europas zum CARAVAN SALON (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Caravan Center, der Stellplatz auf dem Messeparkplatz P1, istbei allen Fans der mobilen Freizeit beliebt, die beim Besuch desCARAVAN SALON DÜSSELDORF (25. August bis 2. September 2018) gerne imeigenen Reisemobil oder Caravan übernachten. Insgesamt stehen dafürmehr als 3.500 versorgte und unversorgte Stellplätze zur Verfügung.Damit ist das Caravan Center Düsseldorf zur Laufzeit des CARAVANSALON der größte Stellplatz Europas.Neues CateringkonzeptDamit sich die Besucher noch wohler fühlen, gibt es in diesem Jahrein ganz neues Catering- und Verpflegungskonzept. Die komplettüberarbeitete Karte glänzt mit frischen, modernen aber auchtraditionellen Leckereien, außerdem gibt es an den trendigenFood-Trucks eine noch größere Speisenauswahl. Eine Lounge-Ecke sorgtzudem ab sofort für Gemütlichkeit und im neuen Kiosk gibt es allesfür den täglichen Bedarf, den kleinen Hunger oder den großen Durst.Der Biergarten vor dem Festzelt und das abendliche Musikprogrammgarantieren Spaß, Unterhaltung und gemütliches Beisammensein.Stellplatz-Reservierungen ausschließlich online möglichUm den Service vor Ort noch besser koordinieren und längereWartezeiten beim Check-in vermeiden zu können, sind auch in diesemJahr Online-Buchungen für das Caravan Center ausschließlich imVorfeld möglich. "Vor-Ort-Verkäufe der Stellplätze können wir leidernicht garantieren. Aufgrund der großen Nachfrage wird empfohlen, dieStellplätze frühzeitig im Ticketshop zu reservieren", sagt DetlefErkeling aus der Logistik-Abteilung der Messe Düsseldorf. Beiausgebuchten Caravan Center stehen verschiedene Ausweichplätze in derNähe zur Verfügung.Das Buchungssystem für die Reservierungen ist freigeschaltet undkann von allen Interessierten genutzt werden. In der Nutzeroberflächekann nach Eingabe der persönlichen Daten die Fahrzeugklasse (PKW mitCaravan, Wohnmobil, Wohnmobil mit Anhänger) gewählt werden. Am Endeder Bestellung muss das Reservierungsticket ausgedruckt werden, sodass dieses vor Ort vom Kontrollpersonal des Caravan Center entwertetwerden kann.Toller Service rund um das Caravan CenterDas Caravan Center ist nach Messeschluss der Treffpunkt derCommunity und vereint Aussteller, Besucher, Journalisten und alleanderen Freunde der mobilen Freizeit. Ein großes Festzelt mitabendlichem Musikprogramm sorgt für Spaß, Unterhaltung undgemütliches Beisammensein. Wer nach einem langen Messetag dieberühmte Düsseldorfer Altstadt erkunden möchte, kann zusätzlich einenbesonderen Service in Anspruch nehmen: Ein kostenloser Shuttlebusbringt die Gäste ganz bequem in die Altstadt und nachts wieder zurückzum Caravan Center. Das Caravan Center ist durchgehend von 7.30 bis22 Uhr geöffnet.Pressekontakt:Alexander KempeTel.: 0211/45 60-997/-994EMail: Kempea@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: Messe Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell