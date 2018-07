Car: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

An der Börse Hong Kong schloss die Car-Aktie am 25.07.2018 mit dem Kurs von 7,19 HKD. Die Car-Aktie wird dem Segment "Lkw-Verkehr" zugeordnet.Unser Analystenteam hat Car auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Car liegt bei einem Wert von 15,3. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Retail - Discretionary" (KGV von 20,28) unter dem Durschschnitt (ca. 25 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Car damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

