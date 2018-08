CarGurus: Bitte unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Kurs der Aktie CarGurus stand am 24.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 49,94 USD. Der Titel wird der Branche "Internetsoftware und -dienste" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat CarGurus auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: CarGurus wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der CarGurus als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für CarGurus aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 37,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -25,11 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 49,94 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die CarGurus derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,64 USD, womit der Kurs der Aktie (49,94 USD) um +44,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,28 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +20,98 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".