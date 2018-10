Capvis übernimmt Mehrheit an der Ostschweizer Variosystems AG / Weiteres Wachstum angestrebt beim weltweit tätigen Elektronik-Dienstleister (DOKUMENT)

Baar (ZG)/Steinach (SG), Schweiz (ots) -- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Formatunter http://www.presseportal.ch/de/pm/103507/100821185heruntergeladenwerden -Der von der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis EquityPartners AG beratene Fonds Capvis Equity V LP (gemeinsam "Capvis")erwirbt die Mehrheit an der Ostschweizer Variosystems AG, einemführenden Unternehmen im Bereich Engineering undFertigungsdienstleistungen für elektronische Baugruppen. Variosystemsproduziert am Hauptsitz in Steinach und an drei weiteren Standortenin den USA, China und Sri Lanka elektronische Baugruppen, Kabelbäumeund integrierte Systemlösungen für mittelständische OEM-Kunden inausgewählten Branchen wie beispielsweise Industrie, Medizin sowieLuft- und Raumfahrt.Seit der Gründung im Jahr 1993 ist das Unternehmen organischgewachsen und hat sich zu einem global positionierten EDMS-Anbieterentwickelt (Electronic Design & Manufacturing Services). ErsteSchritte der Internationalisierung hat Variosystems Ende der 1990erJahre in Sri Lanka und in den USA unternommen. Der Markteintritt inChina erfolgte 2006. Die Aktivitäten an den verschiedenen Standortenwurden über die Jahre kontinuierlich ausgebaut und in ein globalesFertigungskonzept integriert. Gleichzeitig hat die Firma ihreDienstleistungspalette erweitert: Heute bietet Variosystems ihrenKunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot von Hard- undSoftware-Engineering über Baugruppenfertigung sowie Kabelkonfektionbis hin zum gesamten Supply-Chain-Management aus einer Hand.Die Beteiligung von Capvis erfolgt im Rahmen einer geplantenNachfolgeregelung und bildet die Grundlage für weiteres globalesWachstum in den kommenden Jahren.Stabilität in der FührungPeter Germann und Norbert Bachstein werden im Rahmen dieserTransaktion ihren bestehenden Aktienanteil behalten und führenunverändert als Co-CEO die Geschicke der Unternehmungsgruppe. PeterGermann kommentiert: "Über die letzten 25 Jahre konnten wir eineäusserst erfolgreiche Wachstumsgeschichte schreiben und zählen heutecirca 1'600 Mitarbeitende. Entscheidend dazu beigetragen hat diestrategische Positionierung des Unternehmens. Wir liefern SchweizerQualität und Verlässlichkeit aus unseren vollständig integriertenStandorten an unsere Kunden weltweit." Norbert Bachstein ergänzt:"Der Erfolg von Variosystems basiert zudem auf vertrauensvollen,langjährigen Kundenbeziehungen und einer hohen Servicementalität, dieunsere Stärken im Engineering- und Logistikbereich, sowie beiFertigungskapazitäten optimal ergänzen."Aktionär Peter Ermish, bisher General Manager der VariosystemsInc. in den USA, wird sich ab 2019 auf strategische Themen imVerwaltungsrat der Gruppe konzentrieren. Seine operative Nachfolgetritt Roger Bieri an, der bereits seit vielen Jahren für VariosystemsInc. tätig ist und das Wachstum in den USA sowie den Aufbau desStandorts in Suzhou (China) massgeblich mitgestaltet hat. Dazu PeterErmish: "Ich freue mich darauf, Variosystems zusammen mit Capvis aufstrategischer Ebene zu unterstützen, um in den USA wie auch inanderen Märkten weitere Wachstumschancen für Variosystems zu nutzen.Mit Roger Bieri haben wir für den US-Standort den idealen Nachfolgergefunden, der hervorragend mit den Kunden, dem Markt und demUnternehmen vertraut ist."Wachstum steht im FokusCapvis plant mit dem Engagement und dem Kapital primär inzusätzliches Wachstum der Firma zu investieren und Variosystems beimAusbau ihrer strategischen Wettbewerbsvorteile zu unterstützen. DazuBoris Zoller, Partner bei Capvis: "Variosystems hat sich seit derGründung zu einer Schweizer Industrieperle entwickelt. DasUnternehmen ist in einer wachstumsstarken Branche und mit ihrenKunden in zukunftsweisenden Endmärkten unterwegs. Gemeinsam mit demerfahrenen Management-Team wollen wir dieses Potenzial nutzen, dieStrategie der Internationalisierung konsequent weiterverfolgen und sodie Erfolgsgeschichte der Firma fortschreiben."Über die finanziellen Modalitäten der Transaktion haben dieParteien Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktionsteht noch unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behördenund wird für die kommenden zwei bis drei Monate erwartet.Pressekontakt:Variosystems AGPeter ErmishGeneral Manager Variosystems Inc.Telefon: +1 817 821 0299p.ermish@variosystems.comCapvis Equity Partners AGJulie DarbellayHead of Investor RelationsTelefon: +41 43 300 58 38julie.darbellay@capvis.comOriginal-Content von: Capvis Equity Partners AG, übermittelt durch news aktuell