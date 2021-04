‚Captain America 4‘: Was Sie wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Eine der bekanntesten Comic-Figuren und eine der umsatzstärksten Kino-Franchises scheint einen neuen Film zu bekommen.

„Captain America“ könnte bald auf die große Leinwand zurückkehren, denn The Hollywood Reporter enthüllt, dass ein vierter Film in Arbeit ist.

Der neueste Film für das Franchise kommt von Malcolm Spellman, dem Showrunner von „Falcon and the Winter Soldier“, der auf Disney Plus gestreamt wird.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung