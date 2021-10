Capstone Mining Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Kurs der Aktie Capstone Mining steht am 20.10.2021, 23:01 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 5.51 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Capstone Mining haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Capstone Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Capstone Mining 5 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Capstone Mining vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 5,51 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 19,06 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 6,56 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,97 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 97,77. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Capstone Mining auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.