CapstoneWas sagt man dazu, ?

Für die Aktie Capstone aus dem Segment "Bildungsdienste" wird am 21.01.2021, Uhr, ein Kurs von 0.11 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Capstone entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Capstone wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Capstone-Aktie ein Durchschnitt von 0,04 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,11 USD (+175 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+57,14 Prozent Abweichung). Die Capstone-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Capstone erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Capstone für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Capstone für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Capstone insgesamt ein "Hold"-Wert.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Capstone?

Wie wird sich Capstone nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Capstone Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Capstone Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken