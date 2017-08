Caprion Biosciences und FNIH Biomarkers Consortium gehen Partnerschaft für verbesserte Überwachung des frühen Krankheitsverlaufs und der Behandlungsansprache bei Alzheimer ein

Montreal (ots/PRNewswire) -Caprions CNS ProteoCarta(TM) MRM Biomarker-Panel wird verwendetwerden, um den frühen Krankheitsverlauf bei Alzheimer in Liquorprobenvon Kohorten der Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative zumessenCaprion Biosciences Inc., ein führendesSpezialauftragsforschungsinstitut, freut sich, seinewissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Foundation for the NationalInstitutes of Health (FNIH) Biomarkers Consortium(https://fnih.org/what-we-do/biomarkers-consortium) bekannt zu geben.Durch dieses Liquor-Proteomikprojekt (https://fnih.org/what-we-do/biomarkers-consortium/programs/longitudinal-csf-proteomics) soll derfrühe Krankheitsverlauf durch Änderungen der Proteinkonzentration(Biomarker) im Laufe der Zeit bei Patienten mit leicht kognitiverBeeinträchtigung (LKB) und einer Alzheimer-Erkrankung verfolgtwerden.Das Team wird die Ergebnisse einer früheren Zusammenarbeit nutzen,im Rahmen derer 142 Protein-Biomarker von Kandidaten, die in derFachliteratur identifiziert wurden, anschließend inStudienteilnehmern quantifiziert wurden, einschließlich inAlzheimer-, LKB- und gesunden Kontrollgruppen. Diese 2015veröffentlichte Studie (Spellman, D. et al, Proteomics Clin Appl. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/prca.201400178/abstract;jsessionid=C841B0A1EDEE94A0562904BC45271C14.f03t03)) betont die Fähigkeitvon Caprions gezielter auf MRM-Massenspektrometrie basierenderPlattform, spezifische, empfindliche und hoch reproduzierbareQuantifizierung großer Mengen von Proteinen in einem einzigen Assaymit weniger als 0,1 mL Liquor durchzuführen.Die neue Studie wird sich auf fünf potenzielle Biomarker fürabsolute Quantifizierung konzentrieren, die aufgrund guterPerformance im vorherigen Datensatz von Liquor-Proteomikprojektausgewählt wurden. Die Konzentration dieser Proteine werden präzisein Proben gemessen, die über einen Zeitraum von drei Jahren oder mehrvon über 200 Studienteilnehmern erhoben werden, einschließlichAlzheimer-, LKB- und gesunden Kontrollgruppen der Alzheimer's DiseaseNeuroimaging Initiative (ADNI). Die zeitlichenBiomarker-Veränderungen werden mit Bildgebung und klinischen Daten inBeziehung gesetzt, um die Fähigkeit der Biomarker zu bewerten, dennatürlichen Krankheitsverlauf präzise zu verfolgen. Solche Markerkönnten erheblich die Entwicklung von effektiven gezielten Therapienfür Alzheimer ermöglichen. Das für diese Studie verwendeteBiomarker-Panel wird auch über 140 zusätzliche Protein-Marker messen,von denen viele mit Alzheimer oder mit anderen Erkrankungen deszentralen Nervensystems (ZNS) assoziiert werden."Diese Partnerschaft mit FNIH ist ein großartiges Beispiel fürCaprions fortwährendes Engagement gegenüber der Identifizierung undValidierung von Biomarkern von ZNS-Erkrankungen. Unser CNSProteoCarta(TM) Biomarker-Panel baut auf Caprions Fachwissen zugroßen gezielten Assays in zahlreichen Therapiegebieten auf,einschließlich Alzheimer, Parkinson und Huntington", sagte MartinLeBlanc, CEO von Caprion Biosciences.Informationen zum ProjektteamDas Projektteam besteht aus einer Gruppe von Experten vom FNIH,National Institute on Aging, National Institute of Mental Health,Yale School of Medicine, University of Pennsylvania, derUS-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie sechsBranchenpartnern.Bitte klicken Sie für weitere Informationen zum Projekt hier (https://fnih.org/what-we-do/biomarkers-consortium/programs/longitudinal-csf-proteomics).Partner:Caprion BiosciencesGenentechJanssenLundbeckMerckNational Institute on AgingNational Institute of Mental HealthTakedaUniversity of PennsylvaniaU.S. Food and Drug AdministrationYale School of MedicineInformationen zu Caprion Biosciences, Inc.Caprion, gegründet 2000, ist ein führendesSpezialauftragsforschungsinstitut, das der Pharma- undBiotechnologie-Industrie eine integrierte Plattform fürDienstleistungen im Bereich Proteomik- und Immunüberwachung bietet.Caprions Abteilung für Immunüberwachung ImmuneCarta® bieteturheberrechtlich geschützte multiparametrischeDurchflusszytometrie-Dienste für funktionelle Analysen vonangeborener und adaptiver Immunantwort. Caprions Abteilung fürProteomik ProteoCarta(TM) bietet urheberrechtlich geschütztegelfreie, markierungsfreie Massenspektrometrie für umfassendequantitative und robuste Vergleichsmessung von Proteinen in großenbiologischen Probensets zur Entdeckung und Validierung vonProtein-Biomarkern. Caprion, mit Sitz in Montreal, Kanada, undGosselies, Belgien, bietet über 50 wichtigen Pharma- undBiotech-Kunden seit mehr als 15 Jahren Proteomik- undImmunüberwachungsdienste im großen Maßstab. Caprion ist einPrivatunternehmen, das zum Großteil in Besitz von Global HealthcareOpportunities (GHO Capital Partners LLP) ist.Informationen zur Foundation for the National Institutes of HealthDie Foundation for the National Institutes of Health schafft undpflegt Allianzen mit öffentlichen und privaten Institutionen, um dieNational Institutes of Health, die weltweit führende medizinischeForschungsagentur, in ihrer Mission zu unterstützen. Die Foundation,die auch als FNIH bekannt ist, arbeitet mit ihren Partnern zusammen,um die biomedizinische Forschung und entsprechende Strategien fürKrankheiten und Gesundheitsbelange in den Vereinigten Staaten sowieauf der ganzen Welt zu beschleunigen. Die FNIH organisiert undverwaltet Forschungsprojekte, unterstützt Bildung und Schulung vonneuen Forschern, organisiert Weiterbildungsveranstaltungen undSymposien und verwaltet eine Reihe von Fonds zur Förderung einesbreiten Spektrums von Gesundheitsbelangen. Die FNIH, die 1990 vomKongress eingerichtet wurde, ist eine gemeinnützige 501(c)(3)Organisation.Bitte besuchen Sie für zusätzliche Informationen zur FNIH fnih.org(http://www.fnih.org/).Weitere Informationen finden Sie auf http://www.caprion.com.Pressekontakt:Guylaine Galipeau+1-514-360-3600Marketing ManagerE-Mail: info@caprion.comOriginal-Content von: Caprion Biosciences, Inc., übermittelt durch news aktuell