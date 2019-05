Caprion Biosciences expandiert sein Global Biomarker and Immune Monitoring Franchise durch den Erwerb von Serametrix Biosciences Corporation

Montreal (ots/PRNewswire) - Caprion Bio Sciences (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2450769-1&h=2284416886&u=http%3A%2F%2Fwww.caprion.com%2F&a=Caprion+Biosciences) gab heute bekannt, dass dasUnternehmen Serametrix Corporation erworben hat, einenhochspezialisierten Anbieter von Dienstleistungen zurImmunüberwachung mit Hauptsitz in Carlsbad, Kalifornien. Caprionplant, die proprietäre Kompetenz von Serametrix in der Analyse von"myeloid derived suppressor cells", kurz MDSC-Zellen, zu nutzen sowieseine internationalen Aktivitäten in den USA, dem VereinigtenKönigreich, Australien und China zu nutzen, um seine globalegeografische Abdeckung zu erweitern. Die Übernahme stärkt auch dieCaprions Führungsposition in der Bereitstellung von Immunüberwachungund Biomarker-Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie."Die Zusammenarbeit mit Serametrix ermöglicht es Caprion, seinAngebot von immunologischen Biomarkern zu stärken sowie CAP- undCLIA-zertifizierte Services zur Unterstützung von Phase-1- bisPhase-4-Studien von sieben verschieden Standorten in Nordamerikas,Europa und Asien aus zu bieten", so Martin Leblanc, Presdient und CEOvon Caprion.Im Jahr 2008 von Phoebe Bonner Henry Hepburne-Scott gegründet,bietet Serametrix CLIA-zertifizierteDurchflusszytometrie-Dienstleistungen zur Unterstützung vonvorklinischen und klinischen Studien an. "Wir teilen die Vision vonCaprion, hochmoderne Immunüberwachungslösungen zu bieten, die dieEntwicklung innovativer Immun- und Zelltherapien ermöglichen", sagtePhoebe Bonner, CEO von Serametri. In Zusammenarbeit mit dem MemorialSloan Kettering Cancer Center hat Serametrix einzigartige Erfahrungenbei der Analyse von MDSC-Zellen gewonnen, deren Präsenz im Blut einenausschlaggebenden Faktor für die Resistenz gegen immunbasierteKrebstherapien darstellt. "Diese Funktionen können Patienten, die gutauf Checkpoint-Inhibitor-Therapien reagieren, stratifizieren und dieWirksamkeit von Arzneimitteln auswerten, die dieUnterdrückungsaktivität von MDSC behindern", fügte Martin Leblanchinzu.Dies ist Caprions dritte Akquisition seit der Investition von GHOCapital im Jahr 2016. Caprion fügt zu seinem Hauptsitz in Montreal,Kanada, und seinen Standorten in Belgien und Kalifornien nun vierweitere Standorte in Kalifornien, England, Australien und Chinahinzu.Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nichtoffengelegt.Über Caprion Bio Sciences, Inc.Caprion ist der führende Anbieter von spezialisierten Immunologie-und Proteomik-Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie.Caprion hat in den letzten Jahren erstklassiges Wachstum auf derGrundlage seiner speziell entwickelten multiparametrischenDurchflusszytometrie zur Überwachung von Immunreaktionen undMassenspektrometer-Dienstleistungen für die quantitative und robusteMessung von Proteinbiomarkern erzielt. Weitere Informationen erhaltenSie unter: www.caprion.com.Über SerametrixSerametrix bietet Lösungen für die klinische Überwachung derImmunreaktion auf Immuntherapien. In Partnerschaft mit dem LudwigInstitute for Cancer Research und anderen führenden Instituten hatSerametrix Immunoassays entwickelt, welche die Anti-Tumor-Immunitätbei Patienten, die an klinischen Studien für neue Krebstherapienteilnehmen, überwachen. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.serametrix.com.Über GHO CapitalGlobal Healthcare Opportunities, firmierend auch unter dem NamenGHO Capital Partners LLP, ist ein führender, auf das Gesundheitswesenspezialisierter Investor mit Sitz in London. Wir wenden globaleMöglichkeiten und Perspektiven an, um Wachstumschancen imGesundheitswesen in Europa zu erschließen und marktführendeUnternehmen von strategischem globalen Wert aufzubauen. Unserebewährte Erfolgsbilanz bei Investitionen spiegelt die unübertroffeneTiefe unseres Knowhows und unserer Vernetzung wider. Wir verbindenuns mit starken Managementteams, um in einem globalen System, dasnach der Bereitstellung einer besseren, schnelleren undkostengünstigeren Gesundheitsversorgung verlangt, Werte zuerschließen. Weitere Informationen: www.ghocapital.com.Pressekontakt:Patrick Tremblay,Corporate Development Officer,Caprion Biosciences,ptremblay@caprion.com,514-513-1998Original-Content von: Caprion Biosciences, Inc., übermittelt durch news aktuell