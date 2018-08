Caprion Biosciences erweitert sein Biomarker- und Immunmonitoring-Franchise durch Übernahme des US-amerikanischen Anbieters Primity Bio

Montreal (ots/PRNewswire) -Caprion Biosciences gab heute bekannt, dass das UnternehmenPrimity Bio Inc. übernommen hat, einen auf Biomarker- undImmunmonitoring-Dienstleistungen spezialisierten Anbieter mit Sitz inFremont, Kalifornien. Caprion wird die starke technologischeKompetenz und den innovativen Leistungsausweis von Primity nutzen, umsein Serviceangebot in den Bereichen Immunologie und molekulareProfiling-Verfahren weiter auszubauen und seine Kunden weltweit zuunterstützen."Die Übernahme von Primity Bio ermöglicht uns den Zugang zuhochgradig komplementären und gut differenzierten Biomarker- undImmunmonitoring-Services und erweitert gleichzeitig unseregeografische Reichweite, um dem globalen klinischen Bedarf unsererKunden besser nachkommen zu können", erklärt Martin Leblanc,President und CEO von Caprion. "Aufbauend auf der Übernahme vonImmuneHealth, die für eine entscheidende Präsenz im europäischenMarkt gesorgt hat, verbessert diese Expansion in den USA und dieMöglichkeit, mit dem hochtalentierten und innovativenwissenschaftlichen Team von Primity zusammenzuarbeiten, unsereFähigkeit, die Diversifizierung unserer Dienstleistungen und Caprionsinternationale Expansionsstrategie weiter voranzutreiben".Das 2010 von Peter Krutzik, PhD, und Tom Wehrman, PhD, gegründetePrimity Bio ist ein führender Anbieter von hochmodernenDurchflusszytometrie-Dienstleistungen mit hoher Kompetenz in denBereichen Assay-Entwicklung, Frühphase der Wirkstoffentdeckung,präklinische Tierprobenanalyse, Biomarker Discovery, und erweiterteklinische Probenanalyse am Menschen. Unter Einsatz modernsterEinzelzellanalysetechnologien ist Primity auf hochkomplexeImmunphänotypisierung, intrazelluläre Signaltransduktion,Zellsortierung (FACS), und High-Parameter CyTOF (MassCytometry)-Analyse spezialisiert. "Die Zusammenarbeit mit Caprionwird wichtige kommerzielle Kanäle bieten, um unsere innovativenServices einer breiteren Palette von globalen Biopharma-Partnern zurVerfügung zu stellen, und die Einführung von CellEngine erleichtern,unserer als Cloud Computing-Anwendung für verteilte Systemebereitgestellten Durchflusszytometrie-Analyse-Software", sagt PeterKrutzik, CEO von Primity Bio. "Primitys proprietäre Technologien fürBiomarker Discovery, Analyse der zellulären Signaltransduktionmittels Durchflusszytometrie und die Kombination von präklinischenund klinischen Ressourcen sind echte Differenzierungsmerkmale in derBranche und ergänzen das bestehende Leistungsangebot und dieCAP/CLIA-zertifizierten Laboratorien von Caprion in hohem Maße",ergänzt Tom Wehrman, Primitys VP F&E.Es handelt sich hierbei um Caprions zweite seit der Beteiligungvon GHO Capital im Juli 2016 getätigte Akquisition. Caprionerweitert seinen Hauptsitz in Montreal (Kanada) und seinen 2016übernommenen europäischen Standort in Gosselies (Belgien) damit umeinen operativen Standort in den USA. Finanzielle Details derTransaktion wurden nicht bekannt gegeben.Informationen zu Caprion Biosciences, Inc. Caprion Biosciencesist der führende Anbieter von spezialisierten Immunologie- undProteomik-Labordienstleistungen für die pharmazeutische undbiotechnologische Industrie. Der Geschäftsbereich ImmuneCarta® istauf Immunmonitoring ausgerichtet und liefert proprietäremultiparametrische Durchflusszytometrie für funktionale Analysen desangeborenen und erworbenen Immunsystems. Caprion hat in den letztenJahren aufgrund seines wachsenden Angebots und der steigendenNachfrage nach hochwertigen Immunmonitoring-Dienstleistungen fürPatienten, die mit innovativen immunmodulierenden Medikamenten undImpfstoffen immunonkologisch und gegen Infektions- undAutoimmunerkrankungen behandelt werden, ein Spitzenwachstum erzielt.Caprions Proteomik-Sparte, ProteoCarta(TM), bietet proprietäregelfreie, markierungsfreie Massenspektrometrie (MS), die derumfassenden, quantitativen und robusten Vergleichsmessung vonProteinen in umfangreichen biologischen Probensets für die Entdeckungund Validierung von Proteinbiomarkern dient. Diese Plattformermöglicht auch den Einsatz neuartiger Dienste zur Identifizierungund Quantifizierung von Neoepitopen, und die pharmakokinetischeAnalyse und Charakterisierung von Proteinverunreinigungen derWirtszelle bei biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.caprion.com.Informationen zu Primity Bio. Primity Bio wurde 2010 mit dem Zielgegründet, innovative Durchflusszytometrie-Plattformen für denEinsatz in der Biopharmazie während des gesamtenWirkstoffentdeckungsprozesses bereitzustellen, von der Selektion desHauptkandidaten bis zur Analyse klinischer Studienproben. DerGeschäftsbereich Discovery bietet spezialisierte Plattformen, die dasProfiling von Zelloberfläche und intrazellulären Signalproteinen,High-Speed-Zellsortierung mittels FACS, und intensiveWirkprinzip-Abfrage umfassen. Primitys klinische Sparte liefertvollständig angepasste und komplexe Assays für Immunphänotypisierung,Rezeptor-Belegung und Zellsignaltransduktion von klinischen Probenfür die explorative pharmakodynamische Analyse. Primity bietet auchdie Analyse von präklinischen und klinischen Proben mittels CyTOF(Mass Cytometry) an, was die Anzahl der nachweisbaren Biomarker proProbe auf über 35 erhöht. Für weitere Informationen besuchen Siebitte http://www.primitybio.com.Informationen zu GHO Capital (Global Healthcare Opportunities)bzw. GHO Capital Partners LLP. GHO wurde 2014 als ein auf dasGesundheitswesen spezialisierter Investmentberater mit Sitz in Londongegründet. Die Vision des Unternehmens ist es, globale Ressourcen undPerspektiven zu nutzen, um eine erstklassige, auf denGesundheitsbereich ausgerichtete Private-Equity-Firma aufzubauen unddie hochattraktiven und unterentwickelten europäischen Marktchancenaufzuspüren und zu nutzen. GHO verfügt über eine leistungsstarkeKombination aus Transaktions-, Investitions- und Branchenkenntnissen,die das Unternehmen von traditionellen Private-Equity-Firmenunterscheidet. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.ghocapital.com.Patrick Tremblay, SVP & Corporate Development Officer, CaprionBiosciences Inc., ptremblay@caprion.com , +1-514-513-1998.Original-Content von: Caprion Biosciences, Inc., übermittelt durch news aktuell