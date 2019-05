Capri: Schluss mit der Unsicherheit!

Für die Aktie Capri aus dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" wird an der heimatlichen Börse New York am 11.05.2019, 00:26 Uhr, ein Kurs von 42,79 USD geführt.

Unsere Analysten haben Capri nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Capri wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 8 Buy, 8 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Capri vor. Das Kursziel für die Aktie der Capri liegt im Mittel wiederum bei 72,14 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 43,09 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 67,42 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Capri insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Capri. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Capri derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 52,27 USD, womit der Kurs der Aktie (43,09 USD) um -17,56 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 45,96 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -6,24 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".