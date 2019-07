Capitol Investment IV: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie Capitol Investment IV stehen per 29.07.2019, 20:08 Uhr 8.82 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Capitol Investment IV auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Capitol Investment IV auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Capitol Investment IV in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Capitol Investment IV hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Capitol Investment IV-Aktie beträgt dieser aktuell 10,09 USD. Der letzte Schlusskurs (8,76 USD) liegt damit deutlich darunter (-13,18 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Capitol Investment IV somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (10,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,01 Prozent), somit erhält die Capitol Investment IV-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Capitol Investment IV auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Capitol Investment IV. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,77 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Capitol Investment IV momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Capitol Investment IV ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 82,3). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Capitol Investment IV wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.