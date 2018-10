Berlin (ots) - Digitalisierung wird zum entscheidendenAusbildungsfaktorBerlin, 18. Oktober 2018 - Im Wettbewerb um Fachkräfte lockenimmer mehr Unternehmen mit lukrativen Einstiegsgehältern undintegrieren Digitalisierungsthemen stärker in die Ausbildung. ImSchnitt verdienen Azubis heute nach der Ausbildung 2.375 Euro bruttoim Monat. Absolventen eines Dualen Studiums starten sogar mit rund1.000 Euro brutto mehr in das Berufsleben. Das geht aus einer Studiehervor, die das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 11/2018) zumzweiten Mal mit der Talent-Plattform Ausbildung.de und denPersonalmarketing-Experten von Territory Embrace durchgeführt hat.Über 700 Unternehmen, rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr,beantworteten einen detaillierten Fragenkatalog mit über 60 Fragen."Die Studie ist die umfassendste und qualitativ beste Erhebung zumStand der Ausbildung in Deutschland", sagt 'Capital'-ChefredakteurHorst von Buttlar.Teilnehmer waren Dax-Konzerne wie Adidas, Allianz oder Bayer, dieDeutsche Post und Deutsche Bahn, daneben namhafte Mittelständler wieDürr, Krones oder Miele sowie zahlreiche kleinere Firmen. Von denrund 700 Unternehmen qualifizierten sich 154 mit dem Spitzenergebnisvon fünf Sternen, weitere 346 Unternehmen erhielten vier Sterne. "DieAusbildungsqualität der Unternehmen ist auf einem hohen Niveau - undhat sich noch gesteigert", sagt Ana Fernandez-Mühl, Studienleiterinvon Territory Embrace.Die zunehmende Digitalisierung bestimmt der Studie zufolge immerstärker auch die Ausbildungs-inhalte. Neben Hackathons undfirmeneigenen Digilabs geben bisweilen auch Azubis ihren VorgesetztenNachhilfe in Sachen Soziale Medien.Zwei Drittel aller teilnehmenden Unternehmen bieten ein DualesStudium an. Bei Siemens etwa sind es derzeit über 2.700 DualeStudenten, bei der Deutschen Telekom über 1.700. Insgesamt gibt es inden Unternehmen über 17.000 Duale Studenten. Die von den Unternehmenam stärksten angebotenen Fachrichtungen sind der Studie zufolgeWirtschaftswissenschaften mit 71 Prozent, Informatik mit 40 Prozentund das Ingenieurwesen mit 36 Prozent."Die stark gestiegene Zahl nicht besetzter Ausbildungsplätze undoffener Fachkräftestellen zeigt, wie hoch der Druck vielerUnternehmen ist, sich intensiver um die Aus- und Weiterbildung zukümmern", sagt 'Capital'-Chef von Buttlar.Die Studie bietet eine deutschlandweite Übersicht der "BestenAusbilder Deutschlands" aufgeteilt nach Regionen und Berufsgruppen.Damit hat sie eine wichtige Orientierungsfunktion für Schulabgängerund Studienanfänger. Detaillierte Analysen etwa zum Angebot desDualen Studiums finden sich auf capital.de/Beste-Ausbilder.Über Ausbildung.de:Das Portal der TERRITORY EMBRACE GmbH richtet sich an angehendeAuszubildende, mit dem Ziel, sie bei der Suche nach dem passendenAusbildungsplatz zu unterstützen. Rund 2,6 Millionen monatlicheBesucher verzeichnet das Portal und ist damit das reichweitenstärksteAusbildungsportal in Deutschland. Schüler lernen hier dieunterschiedlichsten Berufe und Unternehmen kennen, erhalten einenÜberblick über ausgeschriebene Stellen und bekommen hilfreiche Tippsrund um die Ausbildung.Pressekontakt:Jenny von Zepelin, Redaktion 'Capital'Telefon: 030/220 74-5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.de, www.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell