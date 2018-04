'Capital' ermittelt die 100 besten Wohnlagen Deutschlands für Investoren und Selbstnutzer

Berlin (ots) - Exklusive Auswertung in Zusammenarbeit mit derBertelsmann-Stiftung und dem iib Dr. Hettenbach Institut / Kommunenim Umfeld der Metropolen sind die attraktivsten Immobilien-StandorteBerlin, 19. April 2018 - Das Wirtschaftsmagazin 'Capital'(Mai-Ausgabe) hat die 100 besten Wohnlagen Deutschlands fürInvestoren und Selbstnutzer ermittelt und legt darin die großenBrüche der Republik offen. Die exklusive Studie in Zusammenarbeit mitder Bertelsmann-Stiftung und dem Immobilieninstitut iib Dr.Hettenbach erfasste alle deutschen Kommunen mit mehr als 5.000 undweniger als 100.000 Einwohnern, die anhand von 14 Kriterien aus denBereichen Demografie, Wirtschaft und Immobilien analysiert wurden.Besonders viele attraktive Städte und Gemeinden liegen imSüdwesten Deutschlands, in einem Großraum zwischen Stuttgart undFrankfurt. Zu diesen Kommunen zählen Königstein im Taunus, dashessische Idstein, Worms im südlichen Rheinland-Pfalz und Walldorfund Ludwigsburg in Baden-Württemberg. In Bayern wiederum überzeugenzwar viele Städte durch hervorragende Wirtschaftsdaten, dieImmobilienpreise sind dort aber in den vergangenen Jahren so starkgestiegen, dass die meisten Städte hier zumindest für Kapitalanlegerunattraktiv geworden sind. Deutlich höhere Renditen bei ebenfallsguten Wirtschaftsdaten lassen sich dagegen im Norden und Westen desLandes erzielen, etwa im Münsterland und Ostwestfalen sowie im Umlandvon Hannover. Zu diesen Kommunen gehören Lotte und Telgte im NordenNordrhein-Westfalens und das niedersächsische Pattensen.An den Ergebnissen wird nicht nur der Bruch zwischen West- undOstdeutschland deutlich, vielmehr zeigt sich auch, wie sehr der Südendem Norden enteilt. So sind zwischen Taunus und den Alpen fast 60Gemeinden beheimatet, von denen die allermeisten weit bessere Werteals die nördlicheren Kommunen aufweisen. Von den 100 untersuchtenStädten und Gemeinden liegen rund 80 im Umfeld der Metropolen, einigedavon auch im weiter entfernten Umland. Laut 'Capital' gewinnenImmobilien-Standorte aktuell und auf Sicht von 15 bis 20 Jahren vorallem jene, die im "Speckgürtel vom Speckgürtel" liegen.Pressekontakt:Lukas Zdrzalek, Redaktion 'Capital',Telefon: 0176 81 32 90 50, E-Mail: zdrzalek.lukas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell