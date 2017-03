Capital Stage: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

Liebe Leser,

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Capital Stage bei den Aktionären ein. Denn die vorläufigen Zahlen zeigen, dass die Übernahme von Capital Stage sich gelohnt hat. Mark de Groot hat sich dies letzte Woche genauer angesehen.

Konkrete News! Die gab es nun zu den Auswirkungen der Übernahme des Konkurrenten Chorus Clean Energy für Capital Stage ausgewirkt? In den vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr lassen sich positive News ablesen.

Steigerung! Das hat natürlich mit der Fusion mit Chorus zu tun, an der Capital Stage etwa 94 % der Anteile hält. Beide Unternehmen zusammen kamen im vergangenen Jahr auf eine Gesamtstromproduktion von 1,5 Terawattstunden (TWh) – ein Plus von 50 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Erträge! Die Zielvorgaben der im November 2016 erhöhten Ergebnisprognose hat Capital Stage aller Voraussicht nach erreicht. Das entspräche einem Umsatz von 140 Mio. Euro, einem EBITDA von 104 Mio. Euro und EBIT von 60 Mio. Euro. Der operative Cashflow lag vermutlich bei knapp 100 Mio. Euro.

Gute Entscheidung! Der Kauf hat sich als gut herausgestellt und für 2017 wurde gar eine weitere Steigerung angekündigt. Die endgültigen Zahlen wird uns das Unternehmen am 31. März präsentieren.

Kann Capital Stage die Erwartungen für 2017 erfüllen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.