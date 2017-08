Capital Stage hebt die Prognose an – Aktie nimmt Fahrt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

größter Gewinner im SDAX ist heute die Aktie des Solarparkentwicklers und -betreibers Capital Stage. Grund hierfür sind weniger die heute vorgelegten starken Halbjahreszahlen, sondern vielmehr die auf Basis dieser starken Zahlen vorgenommene Prognose-Anhebung.

Deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr!

So gelang es Capital Stage, nach der inzwischen wohl endlich verdauten Übernahme des Wettbewerbers Chorus Clean Energy, den Umsatz um mehr als +75% auf 113,8 Mio. Euro zu steigern. Davon gingen 36,3 Mio. Euro auf das Konto von Chorus Clean Energy. Zugleich erhöhte sich auch das operative Betriebsergebnis (EBIT) um ebenfalls +75% auf knapp 56 Mio. Euro. Der operative Cashflow betrug dabei beeindruckende 69,9 Mio. Euro (nach „nur“ 44,9 Mio. Euro im Vorjahr), was zeigt wie gesund das Unternehmen aufgestellt ist.

Angesichts dieser extrem starken Halbjahreszahlen traut sich das Management nun auch im gesamten Geschäftsjahr 2017 mehr zu. Daher stellt der Vorstand nunmehr einen Umsatz von über 215 Mio. Euro (bisher: mehr als 200 Mio. Euro) bei einem EBITDA von über 160 Mio. Euro (bisher: über 150 Mio. Euro) und einem EBIT von mehr als 97 Mio. Euro (bisher: mehr als 90 Mio. Euro) in Aussicht. Der operative Cashflow soll zugleich auf über 150 Mio. Euro (bis dato über 140 Mio. Euro) steigen.

Aktie reagiert mit steigenden Kursen, bleibt aber (zu) günstig

Auf Basis der aktualisierten Prognosen weist die Aktie nun nur noch ein KUV 2017e von ca. 3,8 bei einem KGV 2017e von ca. 13 auf. Dies halte ich angesichts von Wachstumsraten in Höhe von ca. +75%, sowohl bei Umsatz als auch Gewinn, für sehr günstig. Zuletzt lastete die Akquisition der Chorus Clean Energy auf der Aktie, da Investoren hier Probleme bei der Integration befürchteten. Diese erweisen sich nun jedoch als unbegründet, so dass die Aktie ein durchaus interessantes Schnäppchen im Solarsektor darstellt.

Und dieser Sektor ist ohnehin endlich wieder im Aufwind, wie sich zuletzt zeigte. So stiegen bspw. Aktien wie die Papiere von First Solar – aber auch die Aktie der deutschen SMA Solar Technology AG – in den letzten Wochen deutlich an, weil sich die Aussichten der Branche zunehmend aufzuhellen scheinen. Heute nun sorgt Capital Stage mit seinen sehr guten Halbjahreszahlen inkl. Prognose-Anhebung für gute Stimmung. Ich würde die Aktie der Capital Stage AG daher weiterhin als interessanten Kaufkandidaten betrachten – und sehe hier ein Kursziel in Höhe von 10,50 Euro auf Sicht von 18-24 Monaten als realistisch an!

Ein Beitrag von Sascha Huber.