Capital Stage: Peter-Alexander Wacker zieht den Stecker!

Dr. Peter-Alexander Wacker hat seine Anteile an der Capital Stage AG am 8. März vollständig veräußert. Über die Blue Elephant Venture GmbH war der Vorstandsvorsitzende und ehemalige Vorstandschef der Wacker Chemie AG mit 4,32 Prozent an Deutschlands größtem Solarparkbetreiber beteiligt gewesen. Größter Aktionär ist nach Angaben von Capital Stage die Familie Büll. Über die AMCO Service GmbH und seine gleichnamige Beteiligungsgesellschaft ist Albert Büll mit 17,57 Prozent beteiligt. Die übrigen Gesellschaftsanteile in Höhe von 0,42 Prozent werden von weiteren Mitgliedern der Familie Büll gehalten. Die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH, hinter der Bülls langjähriger Geschäftspartner Dr. Cornelius Liedtke steht, hält nach Angaben des Windparkbetreibers 6,91 Prozent der Stimmrechte, vor Peter Heideckers PELABA Anlagenverwaltungs GmbH & Co. KG mit 5,52 Prozent. Die Douglas-Gründerfamilie Kreke ist seit der Kapitalerhöhung im Oktober 2016 mit 3,45 Prozent an den Stimmrechten beteiligt.

Ein Beitrag von Michael Garth.