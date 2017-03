Capital Stage: Mal sehen, ob wir den nächsten Treffer landen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Capital Stage":

Im Februar konnten wir einen sehr schönen Treffer mit Capital Stage melden, denn wir hatten die Aktie am 04. Februar mit einem Kurs von 6,29 Euro für einen Trade vorgeschlagen. Wie Sie am Kursverlauf sehen können, gab es einen Gewinn bis 6,746 Euro am 02. März. Am 06. März hatten wir wieder einen Treffer; bei diesem Trade allerdings ohne Gewinn, denn die Aktie hatte unseren Einstiegskurs von 6,80 Euro nicht geschafft.

Sie sehen daran, wie präzise unsere Einstiegskurse sehr oft sind, die wir für einen Neueinstieg vorschlagen. Zu unserer Trading-Strategie gehört kleine Gewinne mitzunehmen oder Gewinne mindestens immer gut abzusichern; darauf weisen wir immer wieder hin. Die Aktie hat am 23.03. die Unterstützung getestet und man sieht eine kleine Gegenbewegung, bei der noch ein kleiner Kursgewinn fehlt, um die gleitenden Durchschnittslinien für 100- und 200 Tage zu erreichen. Capital Stage hat am Montag das Ergebnis für 2016 veröffentlicht und konnte neben einem Umsatzwachstum von 25% eine Eigenkapitalquote melden, die um den gleichen Wert gestiegen ist und das dynamische Wachstum für 2017 wurde bestätigt. Die erwartete Meldung konnte zwar den Kurs nur wenig beeinflussen, aber die Ausgangslage hat sich dadurch verbessert.

Reich mit nur 1.000 Euro!

Börse ist nur etwas für Reiche? Wer so denkt wird heute eines Besseren belehrt! Denn es ist sehr wohl möglich für Sie mit nur 1.000 Euro an der Börse erfolgreich zu sein. Mit Rolf Morriens Meisterwerk „Reich mit 1.000 €“ kassieren Sie ab sofort einfache Aktien-Gewinne. Sichern Sie sich den Report heute völlig kostenlos! Klicken Sie jetzt HIER und werden Sie mit Rolf Morrien an der Börse reich!

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.